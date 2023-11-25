برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع رايو فاليكانو، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 14 من الليجا، في معقل الأخير ملعب "تيريزا ريفيرو".

وسجل لـ رايو فاليكانو أوناي لوبيز في الدقيقة 39، بينما سجل لـ برشلونة فلوريان ليخني هدفا عكسيا في مرماه في الدقيقة 82.

وبهذا التعادل، يرفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، كما يرفع رايو فاليكانو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.

عقدة تشافي

وما زالت عقدة رايو فاليكانو تواجه تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، الذي لم ينجح منذ توليه قيادة البارسا في تحقيق أي انتصار على الفريق المدريدي.

بدأت المباراة بضغط مبكر من أصحاب الأرض، حيث انطلق بالازون وصوب كرة قوية لكنها مرت أعلى مرمى الحارس إينياكي بينيا في الدقيقة 3، وحاول أوسكار فالنتين التصويب على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بعيدا في الدقيقة 10.

وجاء أول تهديد من برشلونة في الدقيقة 15، بتسديدة من بيدري، لكن الحارس ديميتريفسكي تصدى لها بثبات، وانطلق لامين يامال بمجهود فردي مميز على الطرف الأيمن لمنطقة الجزاء، وراوغ دفاعات فاليكانو، لكنه سدد كرة ضعيفة وصلت بسهولة بين أحضان الحارس ديميتريفسكي.

ونجح أوناي لوبيز في تسجيل هدف التقدم لرايو فاليكانو في الدقيقة 39، حيث بدأت اللعبة بركلة حرة غير مباشرة شتتها بالدي، لتصل إلى لوبيز الذي صوب كرة صاروخية أسفل يسار إينياكي.

مع بداية الشوط الثاني، مرر أوريول روميو كرة ساقطة داخل المنطقة نحو فيران توريس الذي ارتقى وسدد رأسية، لكن الحارس ديميتريفسكي أمسك بها.

برشلونة يحرز هدف التعادل

وأرسل ليفاندوفسكي كرة عرضية من الطرف الأيسر داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى بيدري الذي صوب بالرأس لكن الكرة مرت أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 55، لكن هذه المرة من إينيجو مارتينيز صوب كرة رأسية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 64.

وأرسل رافينيا كرة في الدقيقة 75، ارتطمت بالقائم الأيسر، قبل أن يشتتها الحارس ديميتريفسكي، ويفشل لاعبو برشلونة متابعتها لإدراك التعادل.

وأحرز برشلونة هدف التعادل في الدقيقة 82، بهدف عكسي سجله فلوريان ليخيني، بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر من بالدي سجلها المدافع بالخطأ في شباكه.

وحاول رافينيا خطف هدف الانتصار لبرشلونة، حيث انطلق على الطرف الأيمن وسدد كرة أرضية لكن الحارس أمسك بها في الدقيقة 90.