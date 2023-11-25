اقتصاد عمان|غرفة التجارة والصناعة تشارك في أعمال المؤتمر العالمي الأول للمحاسبين بالهند

تشارك غرفة تجارة وصناعة عُمان حاليًّا في أعمال المؤتمر العالمي للمحاسبين المحترفين الذي يقام بمدينة أحمد أباد بجمهورية الهند.

وقالت وكالة الانباء العمانية، إن المؤتمر يناقش القضايا المتعلقةَ بالمحاسبة والتدقيق والاتجاهاتِ المستقبليةَ المتعلقة بالقطاع المالي.

وقال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني إنّ المشاركة في هذا المؤتمر تأتي لتمكين القطاع الخاص العُماني من مواكبة المتطلبات الابتكارية لمهنة المحاسبة وتعظيم دورها في إيجاد القيمة من منظور أكثر شمولية من التدابير المالية والمحاسبية التقليدية.

وأضاف أنّ الغرفة عملت على تنظيم برنامج "المدير المالي العُماني" بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند الذي نظم هذا المؤتمر لتمكين الكوادر الوطنية العُمانية من امتلاك مهارات التحليل المالي واستقراء الوضع المستقبلي مع التركيز على الدور الذي يقوم به المدير المالي في حوكمة الأعمال.

من جانبها أكدت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وعضوة اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني أنّ الغرفة تحرص على تعزيز قطاع الأعمال بسلطنة عُمان من خلال تأهيل كوادر وطنية تمتلك مهارات وقدرات في مجال المحاسبة المالية، مشيرة إلى أنّ تطوير المحاسبة والإدارة المالية في القطاع الخاص يكتسب أهمية كبيرة في تمكين القطاعات المعول عليها في "رؤية عُمان 2040".

تخلل المؤتمر تقديم ورقة عمل حول المميزات والفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان تناولت القوانين الاستثمارية والمميزات والحوافز وأهم المقومات والقطاعات المستهدفة في سلطنة عُمان.

