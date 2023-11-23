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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي أمس

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 408 مبايعات بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 342.59 مليون درهم و331 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 856.24 مليون درهم.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 42.84 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 31.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

 

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 16.11 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13.04 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 31.14 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29.6 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 121.84 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 36.62 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.15 مليار درهم منها 15 رهنا لأراض بقيمة 905.66 مليون درهم و161 رهنا لفلل وشقق بقيمة 242.17 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 817.63 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 76.61 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 194.88 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الثانية بقيمة 73 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 60.51 مليون درهم.

الأراضي والأملاك اقتصاد الامارات أهم مبايعات الأراضي التصرفات العقارية الشقق والفلل الشيخ محمد بن راشد تصرفات عقارات

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