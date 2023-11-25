حماس : بدء تسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم السبت، نقلا عن مصدر في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن عملية تسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة قد بدأت.

يأتي ذلك بعد حوالي 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب في استشهاد حوالي 15 ألف فلسطيني في القطاع بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف.

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية في غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية قطرية أمريكية، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وجرى أمس تبادل عدد من الأسرى لدى حماس والاحتلال، ومن المنتظر أن تمدد الهدنة مرة أخرى وفقا للتطورات خلال الأيام المقبلة.