جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استئناف العدوان على غزة بعد انتهاء الهدنة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم السبت إن الجيش سيعود على الفور إلى الضرب في قطاع غزة بمجرد انتهاء الهدنة مع حماس.

أوضح رئيس أركان جيش الاحتلال، متحدثًا إلى الجنود، أن وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن لم تكن لتحدث لولا الضغط الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي على حماس، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضاف: "لا ننوي ولا نريد ولسنا مستعدين لوقف هذه الجهود قبل أن نعيد جميع الرهائن... من واجبنا الأخلاقي إعادتهم".

وأشار هاليفي إلى أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم فترة التوقف عن القتال "للدراسة ولإعداد قدراتنا بشكل أفضل وللحصول على قسط من الراحة أيضًا".

وتابع "وسوف نعود فورًا بعد انتهاء وقف إطلاق النار إلى مهاجمة غزة والمناورة في غزة وسنفعل ذلك لتفكيك حماس وأيضًا لخلق ضغط كبير للعودة في أسرع وقت ممكن وأكبر عدد ممكن من الرهائن حتى النهاية".

ويضيف هاليفي: "علينا واجب القتال والمخاطرة بحياتنا أيضًا حتى يتمكن المواطنون الإسرائيليون من العودة للعيش بأمان، ولدينا رهائن وسنبذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى وطنهم".

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية في غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية قطرية أمريكية، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وجرى أمس الجمعة تبادل عدد من الأسرى لدى حماس والاحتلال، ومن المنتظر أن تمدد الهدنة مرة أخرى وفقا للتطورات خلال الأيام المقبلة.