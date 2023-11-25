أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، غدا الأحد الموافق 26 نوفمبر، لليوم الثانى على التوالى، الأمر الذي يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، وكشفت خرائط الطقس عن تأثر البلاد بأجواء مغبرة على معظم الأنحاء، بسبب نشاط للرياح الجنوبية يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدني الرؤية الأفقية على مختلف المناطق .

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

أما عن الظواهر الجوية، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخلٌيج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمطار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الادارية 25 17

6 اكتوبر 26 16

بنهــــا 25 17

دمنهور 25 17

وادى النطرون 25 16

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 16

طنطا 24 16

دمياط 25 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 26 13

السويس 25 14

العريش 25 13

رفح 25 13

رأس سدر 26 16

نخل 24 05

كاترين 19 04

الطور 26 14

طابا 25 15

شرم الشيخ 32 20

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 24 17

مطروح 23 14

السلوم 21 13

سيوة 23 09

رأس غارب 31 18

الغردقة 31 19

سفاجا 31 18

مرسى علم 32 20

شلاتين 31 22

حلايب 30 22

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 30 21

الفيوم 24 12

بني سويف 24 11

المنيا 25 12

أسيوط 25 11

سوهاج 26 13

قنا 29 14

الأقصر 30 15

أسوان 32 16

الوادى الجديد 29 10

أبوسمبل 33 16