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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

هجمة صيفية وعاصفة ترابية تغطى القاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، ليسود طقس أشبه بالصيفي مقارنة بطقس الأيام الماضية والتي تشهد تقلبات جوية وأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة على معظم الأنحاء.

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الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وكشف خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخلٌج السويس وسيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، كما تسود أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.

الرياح المثيرة للرمال

وأضافت هيئة الأرصاد أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر جاءت بحسب الأرصاد كما يلي / 
العظمى الصغرى
القاهرة 28 18
العاصمة الإدارية 28 18
6 أكتوبر 29 17
بنهــــا 28 18
دمنهور 28 18
وادي النطرون 29 17
كفر الشيخ 27 17
المنصورة 28 18
الزقازيق 28 18
شبين الكوم 28 17
طنطا 27 17
دمياط 27 18
بورسعيد 28 19
الإسماعيلية 28 14
السويس 28 15
العريش 28 14
رفح 27 14
رأس سدر 28 18
نخل 28 06
كاترين 22 05
الطور 27 15
طابا 26 16
شرم الشيخ 29 20
الإسكندرية 29 17
العلمين الجديدة 29 17
مطروح 28 16
السلوم 28 16
سيوة 25 10
رأس غارب 28 17
الغردقة 29 19
سفاجا 28 18
مرسى علم 29 19
شلاتين 29 21
حلايب 29 21
أبو رماد 29 20
رأس حدربة 28 20
الفيوم 29 15
بني سويف 29 13
المنيا 29 12
أسيوط 29 13
سوهاج 30 14
قنا 30 16
الأقصر 31 15
أسوان 32 17
الوادى الجديد 30 11
أبوسمبل 33 16
 

الأرصاد حالة الطقس اليوم درجات الحرارة امطار درجات الحرارة المتوقعة

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