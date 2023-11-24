موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس، وذلك بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، ومن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن.

الطقس

حالة الطقس

رغم إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية استقرار حالة الأجواء، إلا أنه من المتوقع حدوث تحول في درجات الحرارة، حيث تنخفض بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية بداية من يوم الثلاثاء المقبل والموافق 28 من نوفمبر 2023، وسط توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

هجمة برد شديدة تضرب البلاد

ومن المتوقع تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مصاحبة لامتداد منخفض جوي تؤثر على الجمهورية منتصف الأسبوع المقبل، تعمل على تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الجمهورية.

كما تتأثر مصر بأطراف هذا المنخفض بداية من مساء يوم 28 نوفمبر، حيث يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من شمال غرب البلاد، يمتد نحو الداخل يوم 29 من نوفمبر 2023.

انخفاض درجات الحرارة

وتنخفض درجات الحرارة في مدن الدلتا، وتتواصل فرص سقوط الأمطار يوم 27 الجارى، وتصل الأمطار ذروتها يومى 29 و30 على السواحل وشمال الدلتا.

الطقس

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت الأرصاد الجوية من ارتداء الملابس الصيفية، ودعت إلى ارتداء الملابس الشتوية والجواكت خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر نظرا لانخفاض درجات الحرارة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.