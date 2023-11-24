حدث ليلا| الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. دخول اتفاق الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ.. مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023، وتوقعت أن يسود طقس

بدأ سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة بين الفلسطينيين والاسرائيليين صباح اليوم الجمعة بدءا من تمام الساعة 7 صباح بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية - قطرية - أمريكية.

صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية - قطرية - أمريكية.

صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية - قطرية - أمريكية.

تحدث مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، عن آخر تفاصيل الهدنة مع الاحتلال الاسرائيلى.

كشف محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل بدء الهدنة في قطاع غزة لمدة 4 أيام.

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق حقيقة استقالة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي استقالته من منصبه خلال الفترة الحالية. وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ : "هناك حالة غضب انتابت مجلس الإدارة حول الحديث خلال الفترة الأخيرة عن استقالة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي".

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن كل ما تردد حول ترشيح سيد عبدالحفيظ للعمل في منصب مدير المنتخب الوطني، عار تماما من الصحة، مشيرًا إلى أن كل الترشيحات تكون عن طريق حازم إمام المشرف العام على المنتخب وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم. وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc

ألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منشورات جنوب وادي غزة تحذر سكان المنطقة من التفكير بالعودة إلى شمال القطاع، وذلك قبل دقائق من بدء سريان الهدنة الإنسانية في القطاع.

اقتحمت قوات إسرائيلية المستشفى الإندونيسي في غزة قبل نحو ساعتين من بدء سريان هدنة قصيرة في القطاع. وقال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، منير البرش، فجر الجمعة، إن القوات الإسرائيلية قتلت امرأة فلسطينية خلال اقتحامها المستشفى الإندونيسي بالقطاع وسط إطلاق نار كثيف.

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أنه ناقش مع نظيره البريطاني جرانت شابس التطورات في قطاع غزة.

تشهد العاصمة الإيرلندية دبلن وضعا أمنيا متوترا بعد اتساع دائرة الاحتجاجات وتحولها إلى اشتباكات مع الشرطة وأعمال حرق وتخريب، وذلك على خلفية هجوم بسكين نفذه مجهول قرب مدرسة.