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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. دخول اتفاق الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ.. مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

تحول مفاجئ .. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023، وتوقعت أن يسود طقس

دخول اتفاق الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية

بدأ سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة بين الفلسطينيين والاسرائيليين صباح اليوم الجمعة بدءا من تمام الساعة 7 صباح بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية - قطرية - أمريكية.

رشوان:السماح ببدء دخول الفلسطينيين العالقين بالبلاد إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم

صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية - قطرية - أمريكية.

ضياء رشوان : إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه إلى غزة

صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدا بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية - قطرية - أمريكية.

حماس تكشف آخر تفاصيل الهدنة قبل دخولها حيز التنفيذ والدور المصرى

تحدث مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، عن آخر تفاصيل الهدنة مع الاحتلال الاسرائيلى.

الهباش: مصر أفسدت مخططات كثيرة للاحتلال لتصفية القضية ونشكر القاهرة على دورها

كشف محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل بدء الهدنة في قطاع غزة لمدة 4 أيام.

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق حقيقة استقالة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي استقالته من منصبه خلال الفترة الحالية. وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ : "هناك حالة غضب انتابت مجلس الإدارة حول الحديث خلال الفترة الأخيرة عن استقالة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي".

رفض لاعبي الزمالك .. حقيقة ترشيح سيد عبدالحفيظ مديرا لمنتخب مصر|تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن كل ما تردد حول ترشيح سيد عبدالحفيظ للعمل في منصب مدير المنتخب الوطني، عار تماما من الصحة، مشيرًا إلى أن كل الترشيحات تكون عن طريق حازم إمام المشرف العام على المنتخب وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم. وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc

الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تحذر من التفكير بالعودة إلى شمال قطاع غزة

ألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منشورات جنوب وادي غزة تحذر سكان المنطقة من التفكير بالعودة إلى شمال القطاع، وذلك قبل دقائق من بدء سريان الهدنة الإنسانية في القطاع.

الجيش الإسرائيلي يقتحم المستشفى الإندونيسي في غزة

اقتحمت قوات إسرائيلية المستشفى الإندونيسي في غزة قبل نحو ساعتين من بدء سريان هدنة قصيرة في القطاع. وقال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، منير البرش، فجر الجمعة، إن القوات الإسرائيلية قتلت امرأة فلسطينية خلال اقتحامها المستشفى الإندونيسي بالقطاع وسط إطلاق نار كثيف.

وزير الدفاع السعودي يؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أنه ناقش مع نظيره البريطاني جرانت شابس التطورات في قطاع غزة.

إيرلندا .. اشتباكات عنيفة مع الشرطة وأعمال تخريب وحرق | شاهد

تشهد العاصمة الإيرلندية دبلن وضعا أمنيا متوترا بعد اتساع دائرة الاحتجاجات وتحولها إلى اشتباكات مع الشرطة وأعمال حرق وتخريب، وذلك على خلفية هجوم بسكين نفذه مجهول قرب مدرسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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