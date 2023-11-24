تحول مفاجئ .. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023، وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على شمال الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أعلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3 : 2 درجة مئوية )، وتبقى الظاهرة المؤثرة اليوم هي الأتربة العالقة نهارا التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

تحول مفاجئ

وحذرت هيئة الأرصاد، في بيان، من تحول مفاجئ اليوم لتظهر أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 27 18

6 أكتوبر 28 17

بنهــــا 27 18

دمنهور 27 18

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 27 18

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 26 17

دمياط 26 18

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 26 15

رفح 25 16

رأس سدر 26 17

نخل 25 7

كاترين 20 7

الطور 25 14

طابا 28 16

شرم الشيخ 29 19

الإسكندرية 26 17

العلمين الجديدة 26 16

مطروح 27 17

السلوم 27 16

سيوة 26 10

رأس غارب 28 17

الغردقة 29 18

سفاجا 28 18

مرسى علم 29 19

شلاتين 28 20

حلايب 27 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 19

الفيوم 27 16

بني سويف 27 14

المنيا 26 11

أسيوط 27 12

سوهاج 27 13

قنا 28 15

الأقصر 28 14

أسوان 30 15

الوادي الجديد 28 11

أبوسمبل 30 14