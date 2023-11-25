كلوب يكشف سبب تغيير مركز محمد صلاح وكواليس خناقة نونيز وجوارديولا

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بعد تعادل فريقه مع مانشستر سيتي 1-1، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز عن كواليس المباراة وتغيير مركز محمد صلاح بالإضافة إلى التعليق على مشاجرة اللاعب داروين نونيز وبيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى.

تعادل ليفربول ومانشستر سيتي

وتمكن ليفربول من تحقيق التعادل في وقت متأخر عندما وصلت تسديدة ترينت ألكسندر-أرنولد المنخفضة إلى الزاوية السفلية. النتيجة أبقت السيتي في صدارة الترتيب، على الرغم من أن ليفربول لا يزال في ملاحقته بعد فشله في الاستسلام للهزيمة.

وقدم كلوب الآن تقييمه للمباراة لقناة سكاي سبورتس، وكشف عن الرسالة التي وجهها للاعبيه في نهاية الشوط الأول.

وقال "إنها لحظة جيدة حقا، إنه مكان صعب، وليس من قبيل الصدفة أن يفوزوا بهذا العدد من المباريات على أرضهم".

وتابع "ستحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعداد للمباراة بشكل صحيح، خاصة في مثل هذه الظروف".

وأضاف "ما زلنا في طور المعالجة. لو لعبنا بشكل جيد اليوم، لكان من الممكن أن نفوز، لكن لم نفعل ذلك".

"لقد سببنا لهم مشاكل أيضا، لكن لحظاتنا الجيدة لم تكن جيدة بالنسبة لنا (في الشوط الأول).

تعديل مركز محمد صلاح

وقال كلوب "كان علينا أن نمد أنفسنا مرة أخرى [في الشوط الثاني]. وقمنا بتعديل تمركزنا قليلا، لسوء الحظ فقدنا ديوجو جوتا".

وأشار "قلت للأولاد بين الشوطين، تخيلوا كيف سيكون الأمر لو لعبنا بشكل جيدـ، كان علينا أن نستقر قليلا. إن وضع ترنت ألكسندر أرنولد في مركز دفاعي مختلف، بالإضافة إلى دومينيك سوبوسلاي ومحمد صلاح لإغلاق هذه الفجوة في الشوط الثاني أعطانا مزيدًا من الاستقرار. ومن هناك يمكننا لعب كرة القدم بأنفسنا". "لقد حظينا بلحظات جيدة. أتمنى لو كان بإمكاننا الحصول على المزيد"، موضحا "في الوقت الحالي، يجب أن نعتبر هذه النقطة بمثابة نجاح. ليس لدي ما أشكو منه هناك".

وأضاف "لقد أحدث ترينت الفارق اليوم. قبل أن نبدأ الحديث عن التمركز، أعتقد أن وجوده في الجناح الأيمن من وقت لآخر يساعدنا".

Thank you for your support in Manchester this afternoon, Reds 🫶 pic.twitter.com/UmahieJaUU — Liverpool FC (@LFC) November 25, 2023

ومن جانبه، تحدث ألكسندر أرنولد أيضا بعد حصوله على نقطة لليفربول على أرض منافسه الشرس.

وأصر اللاعب الدولي الإنجليزي على أن ليفربول لم يلعب بشكل جيد بما فيه الكفاية، قائلا: "إنه بالتأكيد أفضل من العام الماضي. لم نحقق الكثير من النتائج الجيدة هنا بشكل عام".

وتابع "لقد حصلنا على نقطة. لم يكن أداءً رائعًا من جانبنا على الإطلاق، لكننا حصلنا على النقطة. كانت هناك إيجابيات - لقد أتيحت لنا فرص للفوز بالمباراة".

مشاجرة بين نونيز وجوارديولا

كما شهدت أحداث ما بعد المباراة مشاجرة بين داروين نونيز وبيب جوارديولا بعد التعادل 1-1 بين مانشستر سيتي وليفربول.

بدأ الخلاف بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة في ملعب الاتحاد. احتاج يورجن كلوب إلى إبعاد نونيز عن جوارديولا بعد أن قلل شيئا ما. من غير الواضح بالضبط ما الذي أثار الخلاف المتوتر بين مدرب السيتي ولاعب الأوروجواي الدولي.

ذهب نونيز، البالغ من العمر 24 عاما، بعد ذلك إلى رئيس السيتي وكان من الواضح أنه غاضب بشأن شيء ما، حيث انخرط الاثنان في تبادل للكلمات.

كان كلوب بحاجة إلى إبعاد مهاجم ليفربول عن الإسباني، ولا يزال من غير الواضح ما الذي أثار الخلاف الساخن بين الثنائي.

Jurgen Klopp was playing smart to stop this fight 😂😂😂pic.twitter.com/cPHPkemstL — 𝕏elorm (@selormafc) November 25, 2023

ورد بيتر دروري، الذي كان يقوم بمهمة التعليق على المباراة، على المشاجرة فور حدوثها قائلا: "يبدو أنه تم تبادل بعض الكلمات غير السارة".

وعلق كلوب على الشجار قائلا: "لست أنا من يجب أن يشرح لأنني لم أكن طرفا، كما لم أفهم كلمة".

هالاند يحطم الرقم القياسي

وأعطى هالاند السيتي التقدم في الشوط الأول، وهو ما يعني أنه حطم الرقم القياسي المسجل باسم آندي كول بـ17 مباراة، ليصبح أسرع لاعب يسجل خمسين هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم المباراة الافتتاحية الرائعة التي سجلها النرويجي أمام الريدز هدفه الخمسين في الدوري منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.

لقد فعل ذلك في 48 مباراة فقط في الدوري، محطما الرقم القياسي لمهاجم مانشستر يونايتد أندي كول البالغ 65 مباراة.

تم ربط مانشستر سيتي في النهاية من قبل ليفربول حيث ضمن ألكسندر أرنولد لفريقه الحصول على نقطة بتسديدة مذهلة.

وعلى الرغم من التعادل على أرضه أمام فريق كلوب، لا يزال السيتي في صدارة الدوري كما هو. يمكن لأرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا أن يصعد إلى القمة بفوزه على برينتفورد.

أما بالنسبة لليفربول، فيحتل فريق كلوب المركز الثاني ويتأخر بنقطة واحدة عن البطل. يستضيف فريق ميرسيسايد فريق لاسك يوم الخميس قبل مواجهة فولهام على ملعب أنفيلد في مباراته المقبلة بالدوري.