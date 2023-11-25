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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة ثلاثة فلسطينين في إشتباكات مع قوات الاحتلال بمحيط سجن عوفر

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم السبت، بوجود ثلاثة إصابات بالرصاص الحي وإصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال عشرات الفلسطينيين بمحيط سجن عوفر.

وقالت وكالة أنباء شهاب الفلسطينية أن هناك ثلاث إصابات بالرصاص الحي أثناء الاشتباكات مع الاحتلال في محيط سجن عوفر.

ومن ناحية أخرى استشهد طبيب، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين.   

 وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد باستشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، واصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

 وأوضحت مصادر محلية أن الشهيد أبو الرب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم، وشاب آخر  في منطقة الفخذ. وأضافت، أن الشهيد أبو الرب هو نجل القائم بأعمال محافظ جنين. 

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