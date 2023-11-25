عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القضية الفلسطينية على مائدة حياة كريمة بالقنطرة غرب .. صور

اللقاء
اللقاء

تواصل مؤسسة حياة كريمة إطلاق المبادرات التوعوية حيث نظمت مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام بحضور محمد جمال المنسق العام لمحافظة الاسماعيلية لمؤسسة حياة كريمة والعميد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمحافظة الاسماعيلية لمؤسسة حياة كريمة ورفعت عامر مسؤول متابعة القنطرة غرب ، وذلك بقاعة مركز شباب القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية وياتي ذلك في إطار دورها التوعوي واستمرار لجهودها في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق .

بالأسماء | إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث بطريق السويس الإسماعيلية

نائب محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد البنك الزراعيِّ المصري


وقد اكد محمد جمال منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة  الاسماعيلية أن المبادرة قدمت عدد كبير من الفاعليات خلال المرحلة الأولى منها مبادرة أنت الحياة بالتنسيق مع عدة مديريات وعدة مؤسسات بالإضافة إلي مبادرة توزيع الكراسي الكهربائية على ذوى الهمم بالإضافة إلي مبادرة سبيل لتوزيع وجبات غذائية التي تم خلالها توزيع وجبات غذائية الي ذوي المرضى بالمستشفيات بالإضافة إلي مبادرة توزيع الشنط ومستلزمات المدارس على الاطفال بالاسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلي توزيع مايقرب من ٢٥ الف صندوق مواد غذائية بالإضافة إلي توزيع صكوك الأضاحي خلال عيدالاضحى الماضي 
بالإضافة إلي أن هدف حياة كريمة الدخول الي كل القرى لتنميتها بشكل كامل .


وأشار جمال أن المبادرة قدمت خدمات لمركز ومدينة القنطرة شرق ضمن المرحلة الأولى تجاوزت المليار جنية بنسب تنفيذ قاربت على ٩٨% من خلال مشروعات بنية تحتية وخدمية لخدمة كل أهالي مدينة القنطرة شرق هذا بخلاف المساعدات التي تم تقديمها لأهالي غزة والتي تخطت ٣٥٠٠ طن من مساعدات ومواد غذائية .


وتستهدف المؤسسة الي عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها شعبًا وقيادة تقف جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، فضلًا عن كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة، فيما أكدت المؤسسة على أهمية مشاركة المواطنين في العمل العام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.

يأتي ذلك في إطار مواصلة مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الشعب الفلسطيني بإطلاق العديد من المبادرات التوعوية لدعم الأشقاء في فلسطين، فضلًا عن تجهيز المزيد من المساعدات الإغاثية الموجهة لقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن .

IMG-20231125-WA0068
IMG-20231125-WA0068
IMG-20231125-WA0064
IMG-20231125-WA0064
IMG-20231125-WA0065
IMG-20231125-WA0065
IMG-20231125-WA0066
IMG-20231125-WA0066
IMG-20231125-WA0067
IMG-20231125-WA0067
IMG-20231125-WA0063
IMG-20231125-WA0063
IMG-20231125-WA0062
IMG-20231125-WA0062
IMG-20231125-WA0069
IMG-20231125-WA0069
IMG-20231125-WA0061
IMG-20231125-WA0061
IMG-20231125-WA0060
IMG-20231125-WA0060

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

التقديم 3 ديسمبر|الإسكان تطرح «سكن لكل المصريين 3» بالتقسيط على 20 سنة

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

ترشيحاتنا

حقيقة ظهور سلالات جديدة من الدرن في مصر

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

عودة عاشور وكهربا.. التشكيل الرسمي للأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

حقنة بالخطأ.. قرار عاجل بشأن مساعدة صيدلي بـ التبين في القاهرة

دماء على وجبة الإفطار .. خدعه صديقه ليودي بحياته داخل الكافيه

أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية.. اعرفها بكل بساطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان راقي … زوجة أحمد ثروت تخطف الأنظار في زفافها|شاهد

نجوم الفن في عزاء شقيق الفنان شريف رمزي | فيديو وصور

بعد افتتاح منطقة متعددة الأديان.. هجوم شديد على مطار بريستول

طريقة عمل حواوشي الدجاج| بأسهل الخطوات

فيديو

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ