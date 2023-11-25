القضية الفلسطينية على مائدة حياة كريمة بالقنطرة غرب .. صور

تواصل مؤسسة حياة كريمة إطلاق المبادرات التوعوية حيث نظمت مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام بحضور محمد جمال المنسق العام لمحافظة الاسماعيلية لمؤسسة حياة كريمة والعميد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمحافظة الاسماعيلية لمؤسسة حياة كريمة ورفعت عامر مسؤول متابعة القنطرة غرب ، وذلك بقاعة مركز شباب القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية وياتي ذلك في إطار دورها التوعوي واستمرار لجهودها في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق .



وقد اكد محمد جمال منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية أن المبادرة قدمت عدد كبير من الفاعليات خلال المرحلة الأولى منها مبادرة أنت الحياة بالتنسيق مع عدة مديريات وعدة مؤسسات بالإضافة إلي مبادرة توزيع الكراسي الكهربائية على ذوى الهمم بالإضافة إلي مبادرة سبيل لتوزيع وجبات غذائية التي تم خلالها توزيع وجبات غذائية الي ذوي المرضى بالمستشفيات بالإضافة إلي مبادرة توزيع الشنط ومستلزمات المدارس على الاطفال بالاسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلي توزيع مايقرب من ٢٥ الف صندوق مواد غذائية بالإضافة إلي توزيع صكوك الأضاحي خلال عيدالاضحى الماضي

بالإضافة إلي أن هدف حياة كريمة الدخول الي كل القرى لتنميتها بشكل كامل .



وأشار جمال أن المبادرة قدمت خدمات لمركز ومدينة القنطرة شرق ضمن المرحلة الأولى تجاوزت المليار جنية بنسب تنفيذ قاربت على ٩٨% من خلال مشروعات بنية تحتية وخدمية لخدمة كل أهالي مدينة القنطرة شرق هذا بخلاف المساعدات التي تم تقديمها لأهالي غزة والتي تخطت ٣٥٠٠ طن من مساعدات ومواد غذائية .



وتستهدف المؤسسة الي عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها شعبًا وقيادة تقف جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، فضلًا عن كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة، فيما أكدت المؤسسة على أهمية مشاركة المواطنين في العمل العام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.



يأتي ذلك في إطار مواصلة مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الشعب الفلسطيني بإطلاق العديد من المبادرات التوعوية لدعم الأشقاء في فلسطين، فضلًا عن تجهيز المزيد من المساعدات الإغاثية الموجهة لقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن .

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