عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكاكاو الساخن؟

الكاكاو
الكاكاو

الكاكاو هو المكون الرئيسي للشوكولاتة الساخنة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل مضادات الأكسدة مثل الفلافانول والفيتوستيرول التي تقلل بسهولة نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تمنع الإصابة بأمراض القلب المبكرة أو أمراض الشريان التاجي أو النوبات القلبية.

txt

كنز فيتامينات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 5 حبات من اللوز يوميا؟

txt

لن تصدق.. تناول 7 حبات كاجو يحميك من 8 أمراض

وفقا للبحث المشترك الذي أجرته جامعة إلينوي وجامعة برمنغهام، أثبت العلماء بنجاح أن الشوكولاتة الساخنة تفيد في تعزيز القدرات العقلية.

وعندما عرضوا الرجال على الأبحاث المعرفية، استنتجوا أن أولئك الذين انغمسوا في مشروب الكاكاو يتمتعون بميزة كبيرة على الآخرين في الاختبارات العقلية.

مسحوق الكاكاو الساخن المليء بالبوليفينول والفلافون 3-ols والبروسيانيدين يولد مضادات الأكسدة، كل هذه العناصر البيولوجية المتعددة الفينول الموجودة على شكل مركبات في الشوكولاتة الساخنة توفر ميزة مثبتة للخصائص المضادة للأكسدة.

المصدر the tiggle

الكاكاو الكاكاو الساخن النوبات القلبية الكوليسترول القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

كسر الزجاج الخارجى .. تفاصيل انفجار مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى بالإسكندرية

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

موضوعات متعلقة

بعد خروجه من المستشفى.. الكشف عن مرض نتنياهو الخطير

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض رشاقتها | شاهد

نشرة المرأة والصحة| هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور بملابس البحر.. هل تناول كوب قهوة يوميا يقلل خطر الإصابة بـ كورونا؟

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

القهوة وكورونا.. هل تناول كوب منها يوميا يقلل خطر الإصابة بالفيروس؟

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

ترشيحاتنا

خروقات متواصلة للهدنة في غزة من جانب إسرائيل.. وحماس تهدد

أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية غدا

مصرع امرأة كل 3 أيام| الآلاف يتظاهرون في إيطاليا لوقف الوحشية بحق النساء

سجون الاحتلال: نستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى

مستشفيات العريش ترفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال مصابي قطاع غزة

أمطار غير مسبوقة.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من الخروج للشوارع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

أبيض × أسود.. هنا شيحة تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البليلة

فيديو

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

فيديو أحرج إسرائيل.. عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من الأسر «فيديوجراف»

فيلم «مستر إكس» السبب.. مفاجأة جديدة في طلاق هنا الزاهد

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ