ماذا يحدث للجسم عند تناول الكاكاو الساخن؟

الكاكاو هو المكون الرئيسي للشوكولاتة الساخنة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل مضادات الأكسدة مثل الفلافانول والفيتوستيرول التي تقلل بسهولة نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تمنع الإصابة بأمراض القلب المبكرة أو أمراض الشريان التاجي أو النوبات القلبية.

وفقا للبحث المشترك الذي أجرته جامعة إلينوي وجامعة برمنغهام، أثبت العلماء بنجاح أن الشوكولاتة الساخنة تفيد في تعزيز القدرات العقلية.

وعندما عرضوا الرجال على الأبحاث المعرفية، استنتجوا أن أولئك الذين انغمسوا في مشروب الكاكاو يتمتعون بميزة كبيرة على الآخرين في الاختبارات العقلية.

مسحوق الكاكاو الساخن المليء بالبوليفينول والفلافون 3-ols والبروسيانيدين يولد مضادات الأكسدة، كل هذه العناصر البيولوجية المتعددة الفينول الموجودة على شكل مركبات في الشوكولاتة الساخنة توفر ميزة مثبتة للخصائص المضادة للأكسدة.

المصدر the tiggle