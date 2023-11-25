فترة وهتعدي انت قد التحدي | جمهور الأهلي يدعم العامري فاروق

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ستاد السلام، لحضور مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني، على دعم العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بالمباراة التى تقام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



حيث هتفت الجماهير المتواجدة في المدرجات، للعامري فاروق، قائلة: "فترة وهتعدي العامري فاروق قد التحدي".



وخلال الأيام الماضية، تعرض العامري فاروق، نائب رئيس النادي، لوعكة صحية شديدة، على أثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات وتلقى العديد من الفحوصات الطبية، وبعدها نقل إلى مستشفى أخرى متخصصه في المخ والأعصاب وأجرى العديد من العمليات الجراحية.



ويقع النادي الأهلي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بجوار كلًا من شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.