تفوق على الجميع| اشتريه وأنت مطمئن.. أفضل موبايل فلاجشيب في 2023

شهد عام 2023 عددًا كبيرًا من الهواتف الجيدة عبر النطاقات السعرية، وسيكون من السهل أن تضيع بينها جميعًا، حيث أصبح الأشخاص الذين يختارون الهواتف الرائدة أو “ الفلاجشيب” مدللين نظرًا لسعر هذه الهواتف، ومن المنطقي أن بعض الهواتف الأكثر بريقًا ستحظى بمعظم اهتمامك.

وبحسب موقع Android Authority ربما يكون تم استدراجك من قبل أمثال هواتف Galaxy S23 Ultra أوiPhone 15 Pro Max، ولكن هناك هاتف رائد واحد لم يحتل المركز الأعلى في أوراق المواصفات ولكنه قدم تجربة رائدة متميزة لا يمكن إنكارها.

هذه هي قصة OnePlus 11، الهاتف الرائد الذي يستحق الاهتمام لتجربة رائعة بشكل كبير هذا العام، حيث اتبع OnePlus 11 سلسلة من الجهود الباهتة من قبل الشركة، إلا أن هاتف OnePlus 11 يقوض المنافسين الرئيسيين بشكل كبير.



وعلى الرغم من أن OnePlus 11 لم يتمكن من التغلب تمامًا على أفضل المواصفات مثل Galaxy S23 Ultra، إلا أنه ببساطة لم يكن بحاجة إلى ذلك؛ كان عليها فقط تقديم تجربة رائعة بجزء بسيط من السعر.

مواصفات هاتف وان بلس OnePlus 11

وجاء بشاشة بحواف منحنية من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، وتقنيات LTPO 3.0 و+HDR10 وDolby Vision، وتصنيف IP54 لمقاومة المياه والغبار.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من تصنيع شركة سوني Sony IMX980 بدقة 50 ميجابكسل مزود بـنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل من سوني نوع IMX581 ، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم OIS وتقريب بصري 3x، بالإضافة إلىكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، مع فلاش LED في الخلف.

ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C، وبلوتوث Bluetooth 5.3 وتردد مزدوج و تقنية اتصال NFC ، مع واي فاي WiFi-7.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي مع ما يصل لـ 16 جيجا بايت رام نوع LPDDR5x وما يصل إلى 512 جيجا بايت من تخزين UFS 4.0.

سعر هاتف وان بلس OnePlus 11

ويتوفر هاتف وان بلس OnePlus 11 في السوق المصري بسعر يبدأ من 36 ألف جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.