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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات السابق: السيسي كان حاسما في اجتماعه الأول بحكومة شريف إسماعيل

ياسر القاضي
ياسر القاضي

أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، أنه تولى وزارة الاتصالات في حكومة شريف إسماعيل لأنه كان هناك فرصة للمشاركة في بناء الدولة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المهندس شريف إسماعيل في ذمة الله، ولكنه كان رجل محترم، وقادر على إدارة مجلس الوزراء بشكل حكيم، والتشكيل الوزاري كان قويًا، وكانوا من خلفيات من شركات عالمية أو حكومية، وكان لهم تاريخ من النجاح المهم، وكان لكل وزير خبراته القوية، والمهندس شريف إسماعيل، احتضن الجميع، وكان هناك الكثير من الإنجازات على مستوى بناء الدولة، والاجتماع الأول كان مع الرئيس وكان الرئيس السيسي واضح في كلماته أننا في مرحلة مهمة من تاريخ مصر وهذه المرحلة هي مرحلة بناء الدولة، وهناك استراتيجية واضحة لكل قطاع من القطاعات لإنجازه".

وأضاف: "الأمور يجب أن تتم بسرعة في كل الملفات، لأن هناك وقت طويل افتقتده الدولة، وكان الرئيس حاسمًا جدًا في موضوع بناء الدولة، وأن كل وزير يكون لديه خطة واضحة لوزارته، وكان خطاب التكليف يحمل تكليف عام لكل وزارة وبعدها التكليفات التفصيلية لكل وزارة على حدى".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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