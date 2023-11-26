عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: أدمنت هواية جديدة.. وهذا اللاعب قدوتي

محمد صلاح
محمد صلاح

في حوار مع شبكة “سكاي سبورتس"، كشف اللاعب الدولي ونجم ليفربول محمد صلاح عن أنه "مدمن" هواية جديدة، كما كشف عن لاعبه المفضل وقدوته في اللعب. 

 

ولفت محمد صلاح اهتمام العالم منذ انضمامه إلى الريدز في عام 2017 حيث فاز بكل الألقاب المتاحة، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وسجل 198 هدفا في 322 مباراة.

 

هذا ليس مفاجئا لأن النجم المهاجم هو رياضي من الطراز العالمي يفهم تماما التكتيكات العبقرية التي يتبعها مدرب فريق ميرسيسايد يورجن كلوب.

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وليفربول.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ والأرقام القياسية.. تفاصيل

هواية محمد صلاح 

 

ومن الواضح أن اللاعب الدولي من أشد المعجبين بالاستراتيجية لأنه تبنى هواية ممتعة ومتطورة خارج الملعب.

 

وكشف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عن شغفه بالشطرنج ويلعب "كل يوم حرفيا".

 

في بعض الأحيان، يتخفى نجم روما السابق عبر الإنترنت للعب ضد أشخاص آخرين ولكنه يستخدم تلميحات صارخة على اسم المستخدم الخاص به والتي تلمح إلى هويته الحقيقية وتثير أسئلة من المشاركين الآخرين.

 

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس: "أنا ألعب الشطرنج، أنا مدمن عليها. كل يوم، حرفيا كل يوم".

 

وأضاف: "لقد وضعت اسمي وبعض الأرقام حتى يسألني البعض: هل أنت محمد صلاح؟

 

أقول: نعم، لا يصدقون ذلك ويقولون: أنت تكذب، أقول: نعم أنا أكذب.

 

"أنا جيد، أنا لست ماجنوس [كارلسن] ولكني جيد. لا أحد لديه فرصة مع ماجنوس.

صلاح يلعب الشطرنج مع مكة 

محمد صلاح يعترف: ميسي أم رونالدو؟ 

 

وفي عالم ينقسم فيه مشجعو كرة القدم بين معسكري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، برز نجم ليفربول محمد صلاح كمحايد، معبرا عن إعجابه بكلا الأسطورتين. وبالنظر إلى مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي، أعرب المصري عن إعجابه بميسي ورونالدو. وأكد صلاح أن كلا النجمين سيكونان في فريق أحلامه.

 

وقال صلاح في حوار نقتله شبكة "سكاي سبورتس" مع شركة EA: "حلمت باللعب مع ميسي أو رونالدو، لكن إذا تحتم عليّ اختيار لاعب واحد من الدوري الإنجليزي، سيكون كيفين دي بروين، أنا متأكد من أنه سيجدني في أي مكان بالملعب وسيمرر لي الكرة".

صلاح وميسي
صلاح ورونالدو

 

طعام محمد صلاح المفضل 

 

وحول طعامه المفضل علّق صلاح: "أحب السوشي، لكنني سأختار الباستا كوجبة سآكلها لبقية حياتي، كما اختار الثلاثي رونالدو الظاهرة وزيدان وتوتي كلاعبين اتخذهم كقدوة له خلال مسيرته".

 

وعن هواياته الرياضية الأخرى حاليا: "ألعب التنس والبادل والغولف أيضًا، لكنني أعشق الشطرنج، ألعب مع أشخاص عشوائيين، أضع اسمي لكن برقم مختلف، يسألني الناس هل أنت صلاح؟ فأجيبهم: نعم، يقولون لي أنت تكذب، وأرد عليهم: نعم أكذب".

 

وأشار صلاح إلى أنه معجب بمغنيي الراب "إيمينيم" و"فيفتي سينت"، وختم مازحا بقوله حول الإنجليزي ميكا ريتشاردز محلل" سكاي سبورتس" وزميله السابق في فيورنتينا قائلا: "كان سائقي الخاص، لكنه كان يدّعي أنه يفهم الإيطالية بشكل أفضل منه خلال حصص التدريب".

 

وقبل مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي، أثنى مدرب ليفربول يورجن كلوب، على صلاح قائلا: "بالطبع يمكنه التحسن، لكن هذا كله يتعلق بالاتساق في المباريات، لكن الأمر لا يتعلق بذلك حقًا. لماذا يكون أول من يتدرب وآخر يغادر إذا لم يكن يريد التحسن؟ لقد اكتسب تلك الخبرة.  وقال في مؤتمر صحفي قبل المباراة، بحسب سكاي سبورتس، "إنه يعرف الكثير عن اللعبة والمراكز، وهو لاعب مختلف تماما عن الشاب الذي وصل إلى هنا".

 

ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي 

وتمكن ليفربول من تحقيق التعادل في وقت متأخر عندما وصلت تسديدة ترينت ألكسندر-أرنولد المنخفضة إلى الجول. النتيجة أبقت السيتي في صدارة الترتيب، على الرغم من أن ليفربول لا يزال في ملاحقته بعد فشله في الاستسلام للهزيمة.

 

 

وقدم كلوب الآن تقييمه للمباراة لقناة سكاي سبورتس، وكشف عن الرسالة التي وجهها للاعبيه في نهاية الشوط الأول.

 

وقال "إنها لحظة جيدة حقا، إنه مكان صعب، وليس من قبيل الصدفة أن يفوزوا بهذا العدد من المباريات على أرضهم".

ليفربول محمد صلاح الريدز الدوري الانجليزي الممتاز دوري ابطال أوروبا يورجن كلوب ميسي رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

تحذير عاجل من الأرصاد| الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم بنسبة 50%.. وظواهر جوية متوقعة

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

كلوب يكشف سبب تغيير مركز محمد صلاح وكواليس خناقة نونيز وجوارديولا

ترشيحاتنا

لقطات مؤثرة لحظة وصول الأسيرة المحررة إسراء جعابيص لمنزلها بالقدس.. شاهد

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

بابتسامة عريضة.. محتجزات إسرائيليات يودعن مقاتلي كتائب القسام | شاهد

حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول.. تأخذها كاملة بدون نقصان

بعد رحلة المرض.. أول صور من حفل زفاف ابن محمد ثروت

كان حليفا استراتيجيا قبل طوفان الأقصى| صحيفة عبرية: بوتين أصبح عدوا لإسرائيل.. لهذه الأسباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ترافولتا يتسبب في تأخر عرض فيلم Disney+ الجديد في لندن|تفاصيل

إصابات تهدد الحياة.. متسابقو Squid game يفضحون البرنامج ومطالبات بالتعويض

ارميه فورا.. نوع من الكاتيل يدمر الجسم

يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل

فيديو

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ