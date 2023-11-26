محمد صلاح: أدمنت هواية جديدة.. وهذا اللاعب قدوتي

في حوار مع شبكة “سكاي سبورتس"، كشف اللاعب الدولي ونجم ليفربول محمد صلاح عن أنه "مدمن" هواية جديدة، كما كشف عن لاعبه المفضل وقدوته في اللعب.

ولفت محمد صلاح اهتمام العالم منذ انضمامه إلى الريدز في عام 2017 حيث فاز بكل الألقاب المتاحة، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وسجل 198 هدفا في 322 مباراة.

هذا ليس مفاجئا لأن النجم المهاجم هو رياضي من الطراز العالمي يفهم تماما التكتيكات العبقرية التي يتبعها مدرب فريق ميرسيسايد يورجن كلوب.

هواية محمد صلاح

ومن الواضح أن اللاعب الدولي من أشد المعجبين بالاستراتيجية لأنه تبنى هواية ممتعة ومتطورة خارج الملعب.

وكشف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عن شغفه بالشطرنج ويلعب "كل يوم حرفيا".

في بعض الأحيان، يتخفى نجم روما السابق عبر الإنترنت للعب ضد أشخاص آخرين ولكنه يستخدم تلميحات صارخة على اسم المستخدم الخاص به والتي تلمح إلى هويته الحقيقية وتثير أسئلة من المشاركين الآخرين.

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس: "أنا ألعب الشطرنج، أنا مدمن عليها. كل يوم، حرفيا كل يوم".

وأضاف: "لقد وضعت اسمي وبعض الأرقام حتى يسألني البعض: هل أنت محمد صلاح؟

أقول: نعم، لا يصدقون ذلك ويقولون: أنت تكذب، أقول: نعم أنا أكذب.

"أنا جيد، أنا لست ماجنوس [كارلسن] ولكني جيد. لا أحد لديه فرصة مع ماجنوس.

صلاح يلعب الشطرنج مع مكة

محمد صلاح يعترف: ميسي أم رونالدو؟

وفي عالم ينقسم فيه مشجعو كرة القدم بين معسكري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، برز نجم ليفربول محمد صلاح كمحايد، معبرا عن إعجابه بكلا الأسطورتين. وبالنظر إلى مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي، أعرب المصري عن إعجابه بميسي ورونالدو. وأكد صلاح أن كلا النجمين سيكونان في فريق أحلامه.

وقال صلاح في حوار نقتله شبكة "سكاي سبورتس" مع شركة EA: "حلمت باللعب مع ميسي أو رونالدو، لكن إذا تحتم عليّ اختيار لاعب واحد من الدوري الإنجليزي، سيكون كيفين دي بروين، أنا متأكد من أنه سيجدني في أي مكان بالملعب وسيمرر لي الكرة".

صلاح وميسي

صلاح ورونالدو

طعام محمد صلاح المفضل

وحول طعامه المفضل علّق صلاح: "أحب السوشي، لكنني سأختار الباستا كوجبة سآكلها لبقية حياتي، كما اختار الثلاثي رونالدو الظاهرة وزيدان وتوتي كلاعبين اتخذهم كقدوة له خلال مسيرته".

وعن هواياته الرياضية الأخرى حاليا: "ألعب التنس والبادل والغولف أيضًا، لكنني أعشق الشطرنج، ألعب مع أشخاص عشوائيين، أضع اسمي لكن برقم مختلف، يسألني الناس هل أنت صلاح؟ فأجيبهم: نعم، يقولون لي أنت تكذب، وأرد عليهم: نعم أكذب".

وأشار صلاح إلى أنه معجب بمغنيي الراب "إيمينيم" و"فيفتي سينت"، وختم مازحا بقوله حول الإنجليزي ميكا ريتشاردز محلل" سكاي سبورتس" وزميله السابق في فيورنتينا قائلا: "كان سائقي الخاص، لكنه كان يدّعي أنه يفهم الإيطالية بشكل أفضل منه خلال حصص التدريب".

وقبل مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي، أثنى مدرب ليفربول يورجن كلوب، على صلاح قائلا: "بالطبع يمكنه التحسن، لكن هذا كله يتعلق بالاتساق في المباريات، لكن الأمر لا يتعلق بذلك حقًا. لماذا يكون أول من يتدرب وآخر يغادر إذا لم يكن يريد التحسن؟ لقد اكتسب تلك الخبرة. وقال في مؤتمر صحفي قبل المباراة، بحسب سكاي سبورتس، "إنه يعرف الكثير عن اللعبة والمراكز، وهو لاعب مختلف تماما عن الشاب الذي وصل إلى هنا".

ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي

وتمكن ليفربول من تحقيق التعادل في وقت متأخر عندما وصلت تسديدة ترينت ألكسندر-أرنولد المنخفضة إلى الجول. النتيجة أبقت السيتي في صدارة الترتيب، على الرغم من أن ليفربول لا يزال في ملاحقته بعد فشله في الاستسلام للهزيمة.

وقدم كلوب الآن تقييمه للمباراة لقناة سكاي سبورتس، وكشف عن الرسالة التي وجهها للاعبيه في نهاية الشوط الأول.

وقال "إنها لحظة جيدة حقا، إنه مكان صعب، وليس من قبيل الصدفة أن يفوزوا بهذا العدد من المباريات على أرضهم".