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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تقود سوق الهواتف الذكية الأوروبية مع توقعات بتحقيق مبيعات هائلة 2024

سامسونج تقود سوق
سامسونج تقود سوق الهواتف الذكية الأوروبية

استطاعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الحفاظ على صدارة السوق الأوروبية للهواتف الذكية، وذلك على الرغم من الانخفاض الذي شهدته الشركة بنسبة 6٪ في الشحنات الخاصة بها في الربع الثالث من عام 2023.

وعلى الرغم من ذلك، تظل شركة سامسونج رائدة في السوق بحصة سوقية تبلغ 35٪ في الربع الثالث من عام 2023، وقد ساعد تركيز سامسونج على القطاع المتوسط إلى المتقدم الشركة على الحفاظ على مكانتها. مكانتها في السوق، حيث تساهم نماذج مثل S23 Ultra وS23 وA14 وA53 وA33 في نجاحها. 

 

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة أبحاث السوق Canalys فإن سامسونج ستظل محافظة على صدارتها كما تتوقع حدوث انتعاش في العام المقبل 2024، حيث كان قد ارتفع متوسط سعر بيع الشركة في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 11%، مما يشير إلى التحول نحو الطرز الأعلى سعرًا.

 

وشهدت شركة أبل انخفاضًا بنسبة 13٪ في الشحنات في الربع الثالث من عام 2023، وتحتل الشركة المركز الثاني في السوق بحصة سوقية تبلغ 22٪ في الربع الثالث من عام 2023، حي يرتبط أداء الشركة ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على التكيف مع تغيرات السوق والحفاظ على وجودها في السوق. 

 

وظلت شركة شاومي ثابتة نسبيًا في الربع الثالث من عام 2023، بحصة سوقية تبلغ 19٪، ويعود أداء الشركة إلى حضورها القوي في قطاع السيارات متوسطة المدى وقدرتها على التكيف مع متطلبات السوق. سيكون نمو شاومي في السوق الأوروبية أمرًا حاسمًا للأداء العام للشركة.

 

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