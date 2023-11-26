لا تتوقف عن تناولها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفاصوليا الخضراء؟

تحتوي الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من الكلوروفيل ما قد يجعلها تمنع تأثير بعض المواد المسرطنة، كتلك التي تتكون في اللحوم التي يتم شويها على درجات حرارة عالية.

وإذا كنت تفضل اللحوم المشوية التي قد احترقت بنسبة بسيطة، قم بتناول بعض الفاصوليا الخضراء إلى جانبها كي تعكس تأثير المواد المسرطنة المتواجدة في الحواف المحترقة للحم.

ووفقا لموقع هيلثى تعرف على فوائد الفاصوليا الخضراء…

تزيد الخصوبة وتقوي الحمل

تحتاج النساء في سن الخصوبة لاستهلاك المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل: السبانخ، الحبوب والبقوليات، القرع، الفاصوليا الخضراء. إذ تساعد هذه على تحسين الخصوبة.

يساعد استهلاك مصادر فيتامين جإلى جانب مصادر الحديد، على تعزيز امتصاص الحديد في الجسم، ومن مصادر فيتامين ج : الفلفل الحلو، والتوت بأنواعه، والطماطم.

كما أن الفاصوليا الخضراء تعد مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك (Folic acid)، الذي تحتاجه الأم وجنينها خلال فترة الحمل بشكل خاص.

لذلك من أهم فوائد الفاصوليا الخضراء زيادة الخضوبة وحماية الحمل والجنين.

تساهم في علاج الاكتئاب

في العادة، يساعد الحصول على الحصة الكافية من حمض الفوليك على محاربة الاكتئاب، إذ أن استهلاك الفوليك بانتظام يمنع تراكم الهوموسيستين (Homocysteine) في الجسم.

تراكم الهوموسيستين قد يعيق وصول الدم والمواد الغذائية الضرورية للدماغ، وقد يعيق كذلك إنتاج هرمونات السعادة في الجسم، والتي تساعد على تنظيم النوم والمزاج والشهية.

تقوي العظام

إن عدم الحصول على كمية كافية من فيتامين ك (Vitamin K) قد يساهم في زيادة فرصة التعرض لكسور العظام، لذا من الضروري استهلاك كميات كافية منه من أجل الآتي:

تحسن بنية العظام، وتقويتها.

تحسن امتصاص الكالسيوم في الجسم.

تقلل من كميات الكالسيوم التي تخرج من الجسم عبر البول.

لذلك تناول الفاصوليا الخضراء جيد، حيث يمد الجسم بنسب جيدة من فيتامين ك.

تعزز صحة القلب

من فوائد الفاصوليا الخضراء أنها تعزز صحة القلب، وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وذلك لعدة أسباب تمثلت بالآتي:

احتوائها على نسب جيد من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.