عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتوقف عن تناولها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفاصوليا الخضراء؟

صدى البلد

تحتوي الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من الكلوروفيل ما قد يجعلها تمنع تأثير بعض المواد المسرطنة، كتلك التي تتكون في اللحوم التي يتم شويها على درجات حرارة عالية.

وإذا كنت تفضل اللحوم المشوية التي قد احترقت بنسبة بسيطة، قم بتناول بعض الفاصوليا الخضراء إلى جانبها كي تعكس تأثير المواد المسرطنة المتواجدة في الحواف المحترقة للحم.

 

ووفقا لموقع هيلثى تعرف على فوائد الفاصوليا الخضراء…

تزيد الخصوبة وتقوي الحمل
تحتاج النساء في سن الخصوبة لاستهلاك المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل: السبانخ، الحبوب والبقوليات، القرع، الفاصوليا الخضراء. إذ تساعد هذه على تحسين الخصوبة.

يساعد استهلاك مصادر فيتامين جإلى جانب مصادر الحديد، على تعزيز امتصاص الحديد في الجسم، ومن مصادر فيتامين ج : الفلفل الحلو، والتوت بأنواعه، والطماطم.

كما أن الفاصوليا الخضراء تعد مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك (Folic acid)، الذي تحتاجه الأم وجنينها خلال فترة الحمل بشكل خاص.

لذلك من أهم فوائد الفاصوليا الخضراء زيادة الخضوبة وحماية الحمل والجنين.

تساهم في علاج الاكتئاب
في العادة، يساعد الحصول على الحصة الكافية من حمض الفوليك على محاربة الاكتئاب، إذ أن استهلاك الفوليك بانتظام يمنع تراكم الهوموسيستين (Homocysteine) في الجسم.

تراكم الهوموسيستين قد يعيق وصول الدم والمواد الغذائية الضرورية للدماغ، وقد يعيق كذلك إنتاج هرمونات السعادة في الجسم، والتي تساعد على تنظيم النوم والمزاج والشهية.

تقوي العظام
إن عدم الحصول على كمية كافية من فيتامين ك (Vitamin K) قد يساهم في زيادة فرصة التعرض لكسور العظام، لذا من الضروري استهلاك كميات كافية منه من أجل الآتي:

تحسن بنية العظام، وتقويتها.
تحسن امتصاص الكالسيوم في الجسم.
تقلل من كميات الكالسيوم التي تخرج من الجسم عبر البول.
لذلك تناول الفاصوليا الخضراء جيد، حيث يمد الجسم بنسب جيدة من فيتامين ك.

تعزز صحة القلب
من فوائد الفاصوليا الخضراء أنها تعزز صحة القلب، وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وذلك لعدة أسباب تمثلت بالآتي:

احتوائها على نسب جيد من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

تحذير عاجل من الأرصاد| الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم بنسبة 50%.. وظواهر جوية متوقعة

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

في الطيارة.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق في منزل بالشرقية

ذهب وألماس.. إحالة عاطلين للمحاكمة بمدينة نصر

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

أحدث أسعار سوزوكي فيتارا 2024 الجديدة

نجم الأهلي السابق: فتوح لن يضيف للنادي حال انضمامه

سعيد عبدالعزيز: الأهلي تسرع في رحيل شريف وحمدي فتحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفطر لها القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من أحلام أطفال غزة بعد الهدنة

لا تتوقف عن تناولها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفاصوليا الخضراء؟

أعشق هذا النوع من الرجال.. إطلالات اثارت الجدل لرانيا يوسف

10 صور من حفل زفاف لاعبة يد الأهلي ونجل محمد ثروت

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ