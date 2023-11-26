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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للأنيميا.. فوائد خارقة لتناول البنجر

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد البنجر..

فوائد البنجر للأنيميا:

وفق الدراسات المختلفة التي أجريت على البنجر فقد أثبتت أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد والعناصر المعدنية الأخرى، مما يجعله جيد في حالة الإصابة بالأنيميا وفقر الدم والمساعدة على العلاج منهما، وهذا من خلال إضافته إلى النظام الغذائي الخاص بك.

فوائد البنجر للمعدة:
البنجر الأحمر يعتبر من الأطعمة المهم تناولها لتعزيز صحة الجهاز الهضمي وحمايته من بعض المشكلات مثل الإصابة بالإمساك.

يوجد العديد من فوائد البنجر للقولون  يساعد على التخلص من مشكلات القولون، وهذا بسبب أن البنجر الأحمر يساعد على محاربة العدوى البكتيرية التي تصيب الجهاز الهضمي من خلال تعزيز البكتيريا النافعة.

فوائد البنجر لمرضى السكري:
البنجر يحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات ومركبات البيتاسيانين ومضادات الأكسدة، كما أنه قليل السعرات الحرارية والدهون مما يجعل البنجر اختيارا مثاليا لمرضى السكري، حيث يساعد على تحسين معدلات السكر بالدم.

من فوائد البنجر للجسم أنه يساعد على الحفاظ على صحة الكبد والتخلص من السموم وهذا يساعد على رفع مستوى أداء عمل الكبد والكلى، وبالتالي يساعد على استقرار نسبة السكر بالدم. 

الإصابة بالأنيميا الإصابة بالإمساك البنجر الأحمر التخلص من السموم الكبد والكلى تخلص من السموم

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