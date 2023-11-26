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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مبيعات قياسية.. هواتف Reno 11 الأكثر مبيعا من أوبو

أوبو Reno 11 Pro
أوبو Reno 11 Pro

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية، مؤخرا أحدث هواتف سلسلة “رينو” الذكية Reno 11، في الصين، والتي لاقت اقبالا كبيرا من قبل المشترين بالبلاد، حيث شهد الطراز القياسي نموا بنسبة 280٪ على أساس سنوي في طلبات الحجز المسبقة مقارنة بسابقه Reno 10. 

وشارك المرشد التقني الشهير DCS، منشورا على موقع ويبو Weibo الصيني، قال فيه إن سلسلة أوبوReno 11 الجديدة قد بيعت جميع وحدتها بالفعل قبل طرخها الفعلى بالأسواق، وذكر DCS أيضا أن نموذج Moonlight Gem - وهو الطراز باللون الأبيض من هاتف Reno 11 - هو الأكثر مبيعا ويطلب تجار التجزئة المزيد من المخزون بشكل عاجل.

 

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مواصفات أوبو رينو 11 برو

يعد Reno 11 Pro الطراز الأفضل في سلسلة أوبو رينو 11 الجديدة، وهو يأتي مزودا بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.74 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1240 × 2772 بكسل، ونسبة سطوع تبلغ 450 نقطة في البوصة.

Reno 11 Pro

ويعمل هاتف أوبو Reno 11 Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Plus Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x، بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويتمتع الهاتف بنظام كاميرا ثلاثية في الخلف، يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي عبارة عن مستشعر بدقة 32 ميجابكسل.

ويحزم هاتف أوبو Reno 11 Pro، بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم معيار الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 80 وات، ويتوفر الهاتف للبيع في الصين، بسعر يبدأ من 495 دولار (أي ما يعادل 15.308 جنيها مصريا). 

أوبو Reno 11 Pro

مواصفات هاتف أوبو رينو 11

يأتي هاتف أوبو Reno 11 القياسي مزودًا بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة مع سطوع يصل إلى 950 شمعة في المتر المربع، ويعمل الهاتف بواسطة معالج من نوع Dimensity 8200، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

وجاء الهاتف مزودا بنظام كاميرا ثلاثية في الخلف، يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية عبارة عن مستشعر بدقة 32 ميجابكسل.

ويستمد الهاتف طاقته من بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم معيار الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات، ويتوفر الهاتف للبيع في الصين، بسعر يبدأ من 350 دولار (أي ما يعادل 10.832 جنيها مصريا)، ومن المتوقع أن تتوفر السلسلة في أسواق أخرى خلال الأشهر المقبلة.

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