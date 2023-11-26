صحيفة: نتنياهو تعهد بعدم المساس بقيادات حماس في قطر

قالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد للقطريين بأن إسرائيل لن تتحرك ضد قادة حماس الذين يعيشون في الدوحة.

وبحسب الصحيفة، فقد تلقت قطر من إسرائيل كجزء من الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى من غزة، وعدا بموجبه لن ينفذ جهاز الموساد الإسرائيلي عمليات اغتيال لكبار أعضاء الحركة على أراضيها.

وورد أيضًا أن هذه كانت الشروط الأساسية التي وضعها القطريون للعمل كوسيط بين إسرائيل وحماس لدفع خطة إطلاق سراح الأسرى.

وكان نتنياهو قد صرح يوم الأربعاء الماضي بأنه سيوجه كبار مسؤولي الموساد للعمل ضد قادة حماس في جميع أنحاء العالم.

وأكد أنه "لا يوجد أي التزام في الاتفاق بعدم التحرك خلال التهدئة ضد قادة حماس أينما كانوا".

وأضاف أنه لا يوجد بند يمنح الحصانة لقيادات حماس ضمن اتفاق تحرير الأسرى.

وأشار وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت أيضًا إلى هذه القضية، وخاصة إلى اثنين من القادة.. فالقادة البارزون في الخارج وهما، إسماعيل هنية وخالد مشعل، وقال: "إنهم يعيشون في الوقت الضائع، في جميع أنحاء العالم، كلهم ​​فانون".