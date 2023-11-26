صحيفة عبرية: توقعات بالإفراج عن أمريكيين ضمن الدفعة الثالثة من صفقة الأسرى

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن هناك توقعات بالإفراج عن محتجزين أمريكيين ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت الصحيفة العبرية اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، أن حماس قدمت لتل أبيب قائمة الدفعة الثالثة التي تتضمن أسماء 13 رهينة في غزة.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن حماس هذه المرة ستطلق سراح مجموعات من نفس البلد، وهناك توقعات بأن القائمة الجديدة ستشمل أيضًا الإفراج عن مواطنين أمريكيين.

وتعد هذه الهدنة أول توقف في الحرب التي اندلعت قبل سبعة أسابيع في غزة، ولكن تعهدت إسرائيل بمواصلة القتال بعد انتهاءها.

بينما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هناك فرصة حقيقية لتمديد الهدنة وأن وقف القتال يمثل فرصة حاسمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.