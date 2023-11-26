رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة.. ماذا فعلت مصر؟

تتواصل جهود التهدئة وتسليم الرهائن التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لتوقف حربا إسرائيلية استمرت نحو 51 يوما على القطاع، راح ضحيتها أكثر من 15 ألف شخص وأكثر من 36 ألف جريح.

قطاع غزة

إزالة مصر كافة العقبات

وتأخر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني في اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية المتفق عليها والممتدة لأربعة أيام بدأت الجمعة، بتنفيذ الإفراج عن الأسرى ولكن سرعان ما نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها استجابت للجهود المصرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قال السبت، إن العمل على إطلاق سراح مجموعة ثانية من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب من غزة يمضي قدما، بعد أن تم حل مشكلة أدت إلى بعض التأخير بمساعدة مفاوضين من مصر وقطر.

وأعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، عن تقديره لجهود مصر في تذليل عقبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس.

دخلت التهدئة بين المقاومة والاحتلال اليوم الأحد يومها الثالث، بعد أن نجحت مصر بإزالة عقبات، أدت إلى تأخير الإفراج عن الدفعة الثانية من الاسرى أمس السبت.

ووصل إلى معبر رفح في ساعة متأخرة من الليلة الماضية 13 إسرائيليا كانوا محتجزين بغزة، إضافة إلى 4 من حملة الجنسيات الأجنبية، كما أفرجت سلطات الاحتلال عن 39 أسيراً وأسيرة الليلة الماضية، في إطار اتفاق الهدنة.

وفي اليوم 51 من الحرب، دخلت 61 شاحنة تحمل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، بعد أن كان الاحتلال يماطل في هذا الملف.

واعترضت كتائب القسام على عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن الأسيرات والأطفال الأسرى حسب الأقدمية.

الرئيس بد الفتاح السيسي

سلسلة خروقات إسرائيلية

وسجل اليوم الثالث سلسلة خروقات إسرائيلية، تمثلت في إطلاق نار على الذين حاولوا العودة من النازحين ما أدى لإصابة 7 منهم.

وحلقت طائرات مسيرة في أجواء جنوب القطاع في مخالفة لبنود التهدئة التي تمنع تحليق الطيران طوال فترة الهدنة.

وفي اليوم الثالث من الهدنة، وصل عدد من الإصابات من مجمع الشفاء الطبي بغزة إلى مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

ودخلت نحو 200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح أضافة إلى 8 شاحنات وقود وغاز.

وكانت دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة الجمعة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، إن جهود مصر مستمرة حتى هذه اللحظة لمتابعة اليوم الثالث والرابع لأعمال الهدنة الإنسانية، وهذا يوضح حرفية ومهنية مصر وتدخلها في اللحظات الأخيرة قبل محاولات إفشال الاتفاق في هذا التوقيت.

وأوضح فهمي ـ في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الخطوات القادمة هي مراقبة ومتابعة ورصد وتنفيذ الهدن اليومية وصولا إلى اليوم الرابع، والأمر الآخر هو الخروج من الدائرة التي تريد إسرائيل فرضها والتعنت فيها، فمصر مدركة بطبيعة ما يجري، وبالتالي الجهد المصري يمضي في هذا الإطار بالمشاركة مع الجانب القطري وأيضا متابعة من الولايات المتحدة والصليب الأحمر.

وتابع: الأمر الآخر هو محاولة الانتقال من الهدن الإنسانية الأربعة إلى فتح الأفق للهدن بمعنى أنها تزيد إلى عدة أيام بهدف تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي هذه النقطة في غاية الأهمية ومرتبطة بتحركات مصر ومساراتها واتجاهاتها.

الدكتور طارق فهمي

قائمة بأسماء المحتجزين

وواصل: تأكيد مصر على الحقوق الفلسطينية وعلى ما يجري في القطاع هو رسالة مهمة، فالتحركات المصرية مخطط لها ومدروسة وتعمل في اتجاهات متعددة، وخاصة وأن القاهرة تحولت إلى بوصلة لتحديد المسارات واللقاءات فيوميا، كان هناك لقاءات أوروبية مع رئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا وسلوفانيا والبرتغال وتحركات مصرية متعددة في الداخل وفي الخارج، بالإضافة لمشاركة مصر من خلال وزير الخارجية سامح شكري في هذه التحركات.

واختتم: الهدف من ذلك هو استكمال بناء الهدن وعدم إعاقة هذا التنفيذ أو إعطاء فرصة لأي طرف للتشويش على ما يجري وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه.

وقالت صحيفة "هآريتس" الإسرائيلية، إن السلطات الإسرائيلية تسلمت قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم في الجولة الثالثة من تبادل الأسرى ضمن الهدنة المؤقتة.

ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله، في وقت مبكر اليوم الأحد، أن إسرائيل تلقت قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الأحد".

وكانت أجريت ليلة الأحد، وبعد تأخير وتوتر داما ساعات، عملية التبادل الثانية للأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، حيث بدأ تسليم 17 محتجزا لدى حماس، هم 13 إسرائيليا و4 تايلانديين.

بالمقابل، أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا، 6 من أقدم الأسيرات و33 طفلا، بينهم أقدم أسيرة فلسطينية هي ميسون الجبالي، والأسيرة شروق دويات من بلدة صور باهر في القدس، حيث صدر بحقها أطول حكم بالسجن لفترة تصل إلى 16 عاما، بالإضافة إلى الأسيرة إسراء الجعابيص، التي قضت 8 سنوات من محكوميتها البالغة 11 سنة.

وكان بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت مسألة زيادة المساعدات وتوفير مناطق آمنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر: "اعترف الوزير أوستن بالأدوار الحاسمة التي لعبتها حكومات إسرائيل وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق سيشهد أيضا زيادة المساعدات الإنسانية وتوصيل الوقود للمدنيين في غزة".

ولم تتوقف مصر منذ بداية الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني عن الدعم المتواصل لحل الأزمة، واستخدام شتى الطرق والأدوات في ضغط للوصول إلى هذه الهدنة، ولم تتوقف جهود الدولة المصرية عند هذا الحد، لكن أدوارهما في المتابعة لتنفيذ الهدنة والالتزام بها متواصلة.