ضياء رشوان: أخبار سارة عن تمديد الهدنة في غزة اليوم

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، سيتم الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل، اليوم الأحد.

وتابع ضياء رشوان في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “على مسؤوليتي مع الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد”، مساء السبت، أن جهود مصر ستسفر عن أنباء سارة اليوم الأحد، متعلقة بإمكانية تمديد الهدنة في غزة لأيام إضافية.

وأوضح ضياء رشوان أنه من المقرر أن يتم إطلاق سراح 24 محتجزًا إسرائيليًا في اليومين المقبلين، إضافة إلى عدد جديد من حاملي الجنسيات الأجنبية الأخرى، لافتًا إلى أن جهود مصر توجت بالإفراج عن 11 أجنبيًا أمس الأول، و٧ أمس السبت.

وأضاف ضياء شوان: "حركة حماس أعلنت استجابتها للمجهودات المصرية المقدرة، ووافقت على استئناف علية تبادل الأسرى والمحتجزين".

ولفت ضياء رشوان إلى استمرار دخول شاحنات المساعدات كما هو منصوص عليه في الاتفاق، مضيفًا: “لا خلل في الأمر، سواء الـ 200 شاحنة مساعدات و7 شاحنات الوقود، ويجري توزعيها عن طريق أونروا لكل المناطق بما فيها مدينة غزة والشمال”.

طرح جديد لا يلغي حل الدولتين

وعن طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، أكد أن الطرح تتم دراسته في عواصم مهمة حول العالم، موضحًا أنه “طرح جديد لا يلغي حل الدولتين”. وذكر أن “الطرح يبدأ حل الدولتين بطريقة مختلفة”، وأضاف: “لا إقامة لمؤتمر من أجل إعلان إقامة الدولة الفلسطينية، بل يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ثم يعقد المؤتمر الدولي للتشاور حول القضايا المعلقة وقضايا الحل النهائي في أوسلو”.

وأكمل: “دراسة الأمر تجري بعمق في العديد من دوائر صنع القرار حول العالم، والأيام المقبلة تشهد تطورات مهمة من مصر في تطوير الفكرة والاستجابة لها والدخول إلى حيز التنفيذ عالميًا”.