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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اخبار مصر .. توافق مصري برتغالي سلوفيني على تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

اخبار مصر.. استقبل الرئيس السيسي، تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، وجواو كرافينيو، وزير خارجية البرتغال... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

 

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

توافق مصري برتغالي سلوفيني على تثبيت الهدنة وضرورة وقف إطلاق النار في غزة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، وجواو كرافينيو، وزير خارجية البرتغال، في حضور سامح شكري وزير الخارجية.

الصليب الأحمر يستلم المحتجزين وفي طريقه لتسليمهم للجانب المصري
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن الصليب الأحمر تسلم المحتجزين وفي طريقه لتسليمهم للجانب المصري.

مايا مرسى لـ"الأمم المتحدة": أوقفوا قتل النساء والأطفال من أجل الإنسانية
قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إننا نشهد اليوم انطلاق الحملة العالمية 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية
أعلنت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الخامسة مساء، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 30 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 3 و4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

الأساقفة يحتفلون بالعيد الـ11 لتجليس البابا تواضروس على كرسي مرقسية الإسكندرية
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم مجمع كهنة كنائس الإسكندرية، وذلك بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية


أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا
حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، غدا الأحد الموافق 26 نوفمبر، لليوم الثانى على التوالى، الأمر الذي يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، وكشفت خرائط الطقس عن تأثر البلاد بأجواء مغبرة على معظم الأنحاء، بسبب نشاط للرياح الجنوبية يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدني الرؤية الأفقية على مختلف المناطق.

بالأقمار الصناعية .. كل ما تريد معرفته عن مدينة العلمين الجديدة
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صورة العلمين الجديدة عبر الاقمار الصناعية قبل المشروعات وبعدها ،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان العلمين الجديدة.

السيسي يبعث برقية تهنئة إلى رئيس سورينام بمناسبة يوم الاستقلال
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس تشاندريكابيرساد سانتوخي رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

حقيقة ظهور سلالات جديدة من الدرن في مصر
نفت الحكومة رصد سلالات جديدة من مرض الدرن، بعد انتشار شائعات حول ظهور حالات جديدة في البلاد.

كيلو كوكايين في علب مطبخ .. ضبطية مخدرات بـ مطار القاهرة
تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود بالتنسيق مع جمرك البريد المصرى برئاسة أحمد اسماعيل جويلى والجهات المعاونة بميناء القاهرة الجوى من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

مطار شرم الشيخ الدولي يجتاز مراجعة SGS للحصول على شهادتي الأيزو «41001 و45001»
نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اجتياز مراجعة  الجهة المانحة SGS لنظام الإدارة البيئية  ISO 14001 لسنة  2015 لنظام  ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 لسنة 2018، وذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات.

وزير الري: تطوير أنظمة الرصد وقياس مناسيب المياه بالترع والمصارف
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لاستعراض إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف .

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تطور جديد في سد النهضة.. مخاطر التحركات الأحادية على الأمن المائي
تعتمد مصر والسودان بشكل أساسي على مياه نهر النيل في الشرب والزراعة، ومن هنا تأتي مخاوف البلدين من سد النهضة وتأثيره  على حصة البلدين من مياه النهر.

الإسماعيلية .. حياة كريمة تقيم مؤتمرًا للتوعية بالقضية الفلسطينية بمركز القنطرة غرب
أقامت مؤسسة "حياة كريمة" بالإسماعيلية مساء اليوم، السبت، مؤتمرا بمدينة القنطرة غرب، لدعم فلسطين في إطار إطلاق المبادرات لدعم فلسطين، وذلك بحضور قيادات "حياة كريمة" بالإقليم وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

هيئة الدواء تحذر من تغير نتيجة تحليل المخدرات بسبب التداخل مع أدوية البرد
حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين المقدمين على عمل تحليل المخدرات من تداخل بعض أدوية البرد، سواء تم أخذها بوصفة طبية أم لا، مع نتيجة تحليل المخدرات، وإعطاء نتيجة إيجابيًة خاطئة لتحليل المخدرات.

اخبار مصر السيسي غزة الصليب الاحمر الأرصاد

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