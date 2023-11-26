عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل لـ 750 جنيها للمتر.. متى تزداد رسوم قانون التصالح ثلاثة أضعاف؟

قانون التصالح
قانون التصالح

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الضوابط  المتعلقة بالرسوم المطلوبة؛ من أجل التصالح وتقنين أوضاع المبنى محل المخالفة، وذلك في جميع مناطق وأنحاء الجمهورية، واضعًا حد أدنى وحد أقصى، وذلك بحسب مكان ومساحة المبنى المخالف، حيث يختلف من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي وكذلك المساحة المبينة في العقد الخاص بالمبنى.

وكان مجلس النواب قد أحال إلى رئيس الجمهورية، قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك من أجل النظر فيه والتصديق عليه، قبل أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية المتضمنة بيانًا تفصيليا بكل الضوابط المتعلقة بالتصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، إضافة إلى تحديد دقيق للرسوم التي سيتم تحصيلها على المباني محل المخالفة وفقًا لما يتم تحديده.

قيمة رسوم التصالح

وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وبنص المادة 8 من مشروع القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

ووضع مشروع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، تتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

تقسيط رسوم التصالح

وأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين  الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص مشروع القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

اقرأ المزيد:

مخالفات البناء.. 5 حالات رفض القانون التصالح فيها بعد موافقة البرلمان

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو ا ،القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

دفع رسوم التصالح 3 أضعاف

ومن ضمن الأمور التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.

وينص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.

قرار نهائي.. موقف الجراجات بـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

دليلك لتقنين الأوضاع.. ننشر النص الكامل لقانون التصالح في مخالفات البناء وهذا هو موعد تطبيقه

وتكون تلك الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:

- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة 
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق 
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة 
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

-  تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

أما الحالة التي لا يجوز فيها حتى التصالح ولو دفع المواطن الرسوم 3 أضعاف، فهي المتعلقة بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث اشترط القانون 4 أشياء للتصالح ع ليها، وفي حال عدم توافرها أحدها لا يجوز التصالح حتى لو دفع الرسوم الضعف.

اقرأ المزيد:

- القانون يجيز التظلم على قرار رفض طلب التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل

رسوم التصالح تصل لـ 750 للمتر

وفي حال مضاعفة رسوم التصالح 3 مرات، فإنه يعني أن سعر المتر قد يصل إلى 750 جنيها، بالإشارة إلى أن الحد الأقصى لسعر المتر الطبيعي 250 جنيها.

قانون التصالح رسوم التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجديد 2023 رسوم التصالح مخالفات البناء قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

عرض سعودي لـ أحمد فتوح.. الزمالك يوافق وشروط تعجيزية من اللاعب

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

محامي كهربا يتغزل في نجم الأهلي: ده المليونير

موضوعات متعلقة

تعرف على مصير أموال التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

4 حالات يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء..رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح

تعرف عليها.. حالات لا يجوز التصالح عليها بقانون البناء الجديد |تفاصيل

القانون يجيز التظلم على قرار رفض طلب التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل

مفاجآت غير سعيدة تنتظر هؤلاء بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء.. 5 حالات رفض القانون التصالح فيها بعد موافقة البرلمان

دليلك لتقنين الأوضاع.. ننشر النص الكامل لقانون التصالح في مخالفات البناء وهذا هو موعد تطبيقه

قرار نهائي.. موقف الجراجات بـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

ترشيحاتنا

إعلام إسرائيلي: الفصائل الفلسطينية تحتجز أكثر من 200 شخص

إسرائيليون يمنعون فلسطينيين من حصاد الزيتون.. ومحاولات جديدة لاقتحام الأقصى

عار عليك.. وزير خارجية الاحتلال يوبخ نظيره الايرلندي بسبب رهينة لدى حماس

مصرع فتاة إيطالية على يد حبيبها.. ورد قوي من نساء البلاد

حقنة دون إجراء اختبار.. النيابة تكشف سبب وفاة فتاة التبين

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 7 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. أروى تشارك جمهورها صورا من الحرم المكي

ورقة غنائية لمغني روك إيطالي راحل تعرض للبيع في مزاد بسعر خيالي

إطلالة غريبة.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها| شاهد

خلال 48 ساعة| حل أزمة السجائر يبدأ من هنا.. وهذه قائمة الأسعار الجديدة

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ