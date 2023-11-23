تعرف عليها.. حالات لا يجوز التصالح عليها بقانون البناء الجديد |تفاصيل

وافق مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لتلافى الإشكاليات التي كشف عنها تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة.

ويقدم موقع صدى البلد تقريرا حول الحالات التي لايجوز التصالح عليها ، حيث أن هناك 4 حالات لا يجوز التصالح عليها ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهي كالتالي:-

الحاله الأولى :- تتعلق بالسلامة الإنشائية، حيث أنه لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط قد يودي بحياة الناس.

الحالة الثانية :- البناء على نهر النيل.

الحاله الثالثة :- البناء على الآثار.

الحاله الرابعة:- تخص «الجراجات»، وفيما يتعلق بالجراجات ، فإن مسألة توفيق أوضاع «الجراجات» هي الحالة التي تسبب بعض اللغط، حيث أنه لن يكون هناك إزالة، ولكن سيتم إلزام صاحب العقار بعودة المكان التي استخدمت لأغراض أخرى إلى «جراجات» مرة أخرى.