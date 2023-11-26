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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام أمس.. أمينة خليل نمبر 4 وحسن الرداد في المقدمة

أمينة خليل
أمينة خليل

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر" وأخيرا فيلم بلوموندو .

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، السبت، 436.920 جنيهات، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بلوموندو

تمكن فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد من تحقيق إيرادات امس في السينمات وصلت الى 195.620 جنيها ليحتل المركز الأول. 

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

فوي فوي فوي

حقق “فوي فوي فوي” من بطولة محمد فراج، إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 77.210 جنيها فى  شباك التذاكر أمس ليحتل المركز الثانى. 

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.

وتدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛  حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

فيلم “العميل صفر”

و حقق فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني إيرادات بلغت قيمتها  68.610 جنيها ليحتل المركز الثالث. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “وش فى وش”

وحقق فيلم “وش في وش” الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت 62.921 جنيها ليحتل المركز الرابع.  

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي تتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

الخميس اللي جاي

حقق الفيلم إيرادات في السينمات المصرية ليلة أمس وصلت إلى 20.661 جنيها ليحتل المركز الخامس. 

فيلم “الخميس اللي جاي”، من بطولة عمرو عبد الجليل، ومي كساب، وسليمان عيد، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وإخراج حسن صالح.

فيلم “بيت الروبي”

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 3199 جنيهات، ليحتل المركز السادس وهو بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

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أولاد حريم كريم

حقق فيلم “أولاد حريم كريم”، الذي يعد استكمالا لأحداث الجزء الأول من فيلم “حريم كريم”، الذي عرض قبل 18 عاما، إيرادات وصلت إلى 3055 جنيها ليحتل المركز السابع. 

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، وبسمة،  وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم “البعبع”

حقق فيلم “البعبع” إيرادات بلغت 2914 جنيها، ليأتي فى المركز الثامن.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنياوي، وتدور أحداثه حول بلطجي يتوب عن الإجرام ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

حسن المصري

كما حقق فيلم “حسن المصري” 2467 جنيها ليحتل بذلك المركز التاسع ويقوم ببطولته أحمد حاتم، ولينا صوفيا، ودياموند بو عبود، ومراد مكرم، وفريال يوسف.

والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

سكر

وحقق فيلم “سكر” من بطولة ماجدة زكي وحلا الترك  إيرادات وصلت إلى 263 جنيها لتحتل المركز الأخير. 

يستوحى "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

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