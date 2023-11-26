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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الأولى.. استئصال ورم بقاع الجمجمة لمريضة بمستشفى كفر الشيخ العام|صور

الفريق الطبي
الفريق الطبي

نجح فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ العام، في استئصال ورم بقاع الجمجمة لإحدى المريضات، وتماثلت للشفاء التام، وذلك بتوافر الإمكانيات اللازمة، تحت رعاية الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل الوزارة، والدكتور ياسين رمضان، مدير عام المستشفى.

وضم الفريق الطبي كلاً من: الدكتور إسلام عبد المحسن عمر، استشاري جراحات ومناظير المخ والأعصاب، والدكتور ماجد الحايس، رئيس قسم التخدير، والدكتور بدير رمضان، والدكتور محمد فوزي، وطاقم التمريض أشرف زكي، ومحمد علي.

جدير بالذكر أن جراحات قاع الجمجمة من أصعب وأعقد الجراحات والتي تحتاج إلى توافر إمكانيات عالية بجانب المهارة الفائقة للجراح.

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استئصال ورم استشاري جراحات المخ والاعصاب الفريق الطبي طاقم التمريض كفر الشيخ العام كفر الشيخ مستشفى كفر الشيخ العام

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