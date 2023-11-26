للمرة الأولى.. استئصال ورم بقاع الجمجمة لمريضة بمستشفى كفر الشيخ العام|صور

نجح فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ العام، في استئصال ورم بقاع الجمجمة لإحدى المريضات، وتماثلت للشفاء التام، وذلك بتوافر الإمكانيات اللازمة، تحت رعاية الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل الوزارة، والدكتور ياسين رمضان، مدير عام المستشفى.

وضم الفريق الطبي كلاً من: الدكتور إسلام عبد المحسن عمر، استشاري جراحات ومناظير المخ والأعصاب، والدكتور ماجد الحايس، رئيس قسم التخدير، والدكتور بدير رمضان، والدكتور محمد فوزي، وطاقم التمريض أشرف زكي، ومحمد علي.

جدير بالذكر أن جراحات قاع الجمجمة من أصعب وأعقد الجراحات والتي تحتاج إلى توافر إمكانيات عالية بجانب المهارة الفائقة للجراح.

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