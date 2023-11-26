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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مبادرة منتدى شباب العالم تهدف لتقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان  بمجلس النواب، بإعلان منتدى شباب العالم إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية".

وأوضح النائب محمد سلطان، في تصريحات صحفية له، أن هذه المباظرة تأتي في توقيت شديد الحساسية حيث يشهد العالم أزمة إنسانية غير مسبوقة تكاد أن تعصف بجميع القيم الإنسانية التي أسس لها العالم على مدار العقود الماضية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، ومن ثم إحلال السلام في كافة أرجاء العالم.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى الدمج بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنييين في مناطق النزاعات.

وتابع  عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة منتدى شباب العالم تأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه المنتدى في القضايا الدولية وترسيخ لمبدأ إرساء السلام في المنطقة.

يشار إلى أن أعلنت إدارة منتدى شباب العالم إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية». ودعا المنتدى كل نشطاء ومؤثرى العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعى نحو تحقيق السلام العالمى، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

منتدى شباب العالم مجلس النواب النائب محمد سلطان حقوق الإنسان مبادرة منتدى شباب العالم

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