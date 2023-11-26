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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمر تجسس كوريا الشمالية يلتقط صورًا لمناطق عسكرية بسول وهاواي.. تفاصيل

قمر تجسس كوريا الشمالية
قمر تجسس كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية، أن زعيمها كيم جونج أون شاهد صورًا التقطها القمر الصناعي للتجسس العسكري الذي أطلقته بيونج يانج مؤخرًت، لمناطق مستهدفة رئيسية في كوريا الجنوبية، حيث توجد قواعد للجيش الأمريكي، وأجزاء من "هاواي".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم كيم زار مركز التحكم العام في بيونج يانج التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) يوم الجمعة، للتعرف على الاستعدادات التشغيلية للقمر الصناعي للاستطلاع، حيث اطلع على صور ملتقطة من الفضاء.

وتفقد "كيم" صور المناطق المستهدفة الرئيسية، بما في ذلك "موكبو" و"كونسان" و"بيونج تيك" و"أوسان" وسول ومناطق أخرى في الجنوب والشمال، حيث مر القمر الصناعي فوق شبه الجزيرة الكورية من الساعة 10:15 إلى 10:27 صباح يوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وتضم مدينة "بيونج تيك" معسكر "همفريز"، أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الخارج في العالم، كما توجد قواعد عسكرية أمريكية أخرى أيضا في "كونسان" و"أوسان".

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، لم تنشر كوريا الشمالية الصور التي التقطها قمرها الصناعي للتجسس، ولكن إذا تم تأكيدها، فيمكن استخدام تلك الصور للتحقق من أن القمر الصناعي يعمل بصورة صحيحة في مداره.

كما أبلغت "ناتا" الزعيم "كيم" عن «عملية الضبط الدقيق» التي تمت لمدة 62 ساعة بعد وضع قمر الاستطلاع الصناعي في مداره، وخطتها لتصوير المناطق الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى عملية الضبط الدقيق الإضافية التي تمت صباح السبت، وفقا للوكالة.

كيم جونج أون ش كوريا الشمالية القمر الصناعي للتجسس بيونج يانج هاواي

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