صحة الدقهلية تعلن انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من "حقك تنظمى"

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 26 -30 نوفمبر ، وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى ” والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات هى “منية النصر - السنبلاوين - تمي الامديد - نبروه - الجمالية - المطرية - دكرنس -طلخا - جمصة ”.

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

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