بإطلالة جريئة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار من داخل سيارتها |شاهد

حرصت الفنانة كارولين عزمي، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"انستجرام".



وتألقت كارولين عزمي في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية تيشرت باللون الأسود وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية ونالت إعجاب متابعيها.





يُذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم"لسهفيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكايةمجموعةمن الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.