عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأولمبية تهنئ اتحاد الدراجات بلقب البطولة العربية

صدى البلد

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام بعد تحقيق لقب البطولة العربية للكبار التي أقيمت بالقاهرة.

وحقق منتخب مصر للدراجات 44 ميدالية متنوعة بواقع 22 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و8 ميداليات برونزية، ليتصدر الترتيب العام ويحقق لقب البطولة العربية.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

للمرة الثانية.. تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالقرب من اليمن| تفاصيل

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

كسر الزجاج الخارجى .. تفاصيل انفجار مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى بالإسكندرية

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

مفاوضات لتمديد الهدنة في قطاع غزة إلى 4 أيام أخرى

النشرة الدينية | هل جميع الذنوب تغفر؟.. ردد هذه الكلمات يُسخر لك الأرض ومن عليها ويفتحها عليك

ضياء رشوان: الهدنة سارية دون عوائق بفضل جهود مصر المكثفة بالتعاون قطر

شئون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3200 مواطن من الضفة منذ 7 أكتوبر

واشنطن: مؤشرات بشأن الإفراج عن أحد الرهائن الأمريكيين في غزة

شهرت بأبنائها.. فيديو البلوجر هبة السيد الفاضح ينتهى بحبسها 7 سنوات.. القصة كاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

فيديو

رانيا يوسف تثير الجدل: لا أصلي.. وهذه وصيتى لبناتي.. واترفدت بسبب سيجارة في الحمام|فيديو

800 جنيه | تحرك جديد في سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ