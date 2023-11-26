الأولمبية تهنئ اتحاد الدراجات بلقب البطولة العربية

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام بعد تحقيق لقب البطولة العربية للكبار التي أقيمت بالقاهرة.

وحقق منتخب مصر للدراجات 44 ميدالية متنوعة بواقع 22 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و8 ميداليات برونزية، ليتصدر الترتيب العام ويحقق لقب البطولة العربية.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.