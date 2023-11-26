القاهرة الإخبارية : مستشفى العريش العام يستقبل 135 مصابا فلسطينيا

60 % منهم أطفال

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مسشفيات العريش تتأهب لاستقبال المزيد من مصابي قطاع غزة من خلال الاستعدادية الكبيرة من الأطقم الطبية المجهزة على مدار لاستقبال المزيد من الحالات، مشيرا إلى أنه من المتوقع تزايد استقبال حالات المصابين بعد إقرار هذه الهدنة في الساعات المقبلة.

مستشفى العريش استقبلت 16 من الأطفال

وأضاف «عماد»، خلال تغطية خاصة من داخل مستشفى العريش عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مستشفى العريش العام يستقبل 135 مصابا فلسطينيا، 60% منهم أطفال، وتم تحويل 73 حالة منهم لمستشفيات أخرى لاستكمال العلاج، أما الباقي مازال يخضع لبروتكولات العلاج في مستشفى العريش، مشيرا إلى أن الإصابات جسيمة وتختلف بين كسور وبتر وغيرهما.

وتابع، أن مستشفى العريش استقبلت 16 من الأطفال الخدج خلال الأيام السابقة، تحول منهم 6 حالات إلى القاهرة، ليصبح عدد إجمالي الحالات التي تحولت إلى القاهرة 18 طفل، موضحا أن هناك 10 أطفال مازالو يخضعون للرعاية الكاملة داخل مستشفى العريش من قبل الأطقم الطبية.

