عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجمعة..نقابة الإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل الهندسى لتوفير فرص عمل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ملتقى سوق العمل الهندسى ٢ وتوفير فرص عمل للمهندسين ودورات تدريبية فى كافة التخصصات الهندسية ، وذلك الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

ويستقبل ملتقى سوق العمل الهندسى كافة المهندسين من الساعة الواحدة ونصف ظهرًا حتى السابعة مساءً الجمعة فى نادى المهندسين بسابا باشا.

"غرفة الإسكندرية" تستضيف وفد صيني لبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية

صحة الإسكندرية تنظم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي العامرية

ويأتى ملتقى سوق العمل ضمن التعاون المشترك  بين لجنة التوظيف برئاسة الدكتور محمد صلاح، ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى، ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى ولجنة العلاقات العامة برئاسة المهندس محمد سعيد.

ويتضمن الملتقى أكثر من ٥٠ شركة هندسية و ١٥ مركز تدريب  فى كافة التخصصات الهندسية لتوفير اكثر من ٣٠٠ فرصة عمل لحديثي التخرج وكافة المهندسين.

الاسكندرية التخصصات الهندسية التعاون المشترك الدكتور هشام سعودى العلاقات الاقتصادية العلاقات الاقتصادية والتجارية المهندس محمد سعيد العلاقات العامة العلوم الهندسية هشام سعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

ترشيحاتنا

نقل 13 رهينة لدى حماس بينهم 9 أطفال للصليب الأحمر بغزة

قرار تمناه الجميع| وزير التموين يظهر العين الحمراء بسبب أزمة السكر.. حكاية 10 أيام ينتظرها المصريون

مارس المحاماة ليوم واحد ورافق خالد صالح في مرضه.. محطات من حياة طارق عبد العزيز

وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن

قبل احتجازها..سفينة بحرية أمريكية تحذر ناقلة النفط سنترال بارك من تجاهل تهديدات الحوثيين

تقارير إسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصد نوع جديد من الفراشات في جزيرة فلوريس بإندونيسيا.. هذه مواصفاتها

بالأبيض الجريء.. شاهد رشا مهدي تثير الجدل في أحدث ظهور

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ