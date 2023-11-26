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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقصة أصحاب الأرض.. تعليق مثير من إمام عاشور بعد الفوز على ميدياما

صدى البلد

نشر إمام عاشور ، نجم الأهلي مقطع فيديو له في مباراه أمس أمام ميدياما الغاني  عبر حسابه الشخصي إنستجرام .

وظهر إمام عاشور، في الفيديو وهو يحتفل مع كهربا بالهدف الأول في مرمي ميدياما وبعدها قام برقصة ، وعلق إمام علي الفيديو : " رقصة أصحاب الأرض .. فلتحيا فلسطين .

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ترتيب مجموعة الأهلي

وبهذا الفوز اعتلى النادي الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وجاء خلفه شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد، وجاء ثالثا ورابعا ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني دون نقاط.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

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