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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناصر يحتفظ برئاسة اتحاد الاتحادات الرياضية الإفريقية «الأوكسا»

صدى البلد

احتفظ المصري اللواء أحمد ناصر برئاسة اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية (الأوكسا) للدورة الانتخابية المقبلة، حيث فاز بالتزكية، وحصل على تأييد الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات التي تضم 79 اتحادا رياضيا ونوعيا.

كانت الجمعية العمومية، قد عقدت اجتماعاتها في القاهرة، اليوم، برئاسة أحمد ناصر رئيس الاتحاد الأفريقي للترايثلون، وشهدت تجديد الثقة في رئيس “الأوسكا” للدورة الثالثة.

كما احتفظ كل من الجزائري طاهر مصباحي رئيس الاتحاد الافريقي للكاراتيه بمنصب النائب الاول .. والجنوب افريقية بنيني كابينجا نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بمنصب النائب الثاني للرئيس، والليبي خالد مهلهل رئيس الاتحاد الافريقي لرفع الاثقال نائبا ثالثاً


أما الأعضاء فهم  المغربي فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الافريقي للمصارعة .. وايستوني هاتنج من اتحاد الجودو ، والتونسي طارق شريف رئيس الاتحاد الافريقي للتنس وايدي اساكا ممثل الاتحاد الافريقي للتايكوندو ولوكي مليلو ممثل اتحاد الاسكواش والسيدتين موينج ليشوتا ممثلة اتحاد البادمنتون وارباحنا سيشير من اتحاد الشطرنج


وشهدت الجمعية العمومية لاتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية الأوكسا حضور 58 اتحاد  موافقتها على انضمام ثماني اتحادات افريقية جديدة لعضوية الاتحادية وهي المواي تاي والشراع والبيكا بول والمصارعة الذراعين والكريكت والألعاب القتالية والبادل تنس والدارتس ، ليصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية للأوكسا 79 اتحادا أولمبيا وغير أولمبي ونوعي.

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