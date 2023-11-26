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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. آخر حوار مع الفنان طارق عبدالعزيز بواحد من الناس

صدى البلد

في آخر لقاء تليفزيوني له تم تسجيله قبل وفاته ، ويذاع غداً الإثنين في العاشرة مساءً ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ، يحل الفنان طارق عبدالعزيز ضيفا على الإعلامي دكتور عمرو الليثي ، وحلقة فنية خاصة .

وتشهد الحلقة حواراً بين دكتور عمرو الليثي والفنان طارق عبدالعزيز، يكشف فيه عن العديد والأسرار في حياته الخاصة والمهنية، ويتحدث عن عمله كمحامي، كما يتحدث عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض والامه الشديدة  بعد عملية تركيب الدعمات والقسطرة التانية التي اجراها مؤخرا، وأسباب ابتعاده عن الفنّ لفترة تجاوزت ٦ سنوات

كما يتحدث عن سبب دخوله عالم الفن وعلاقته بمحمد هنيدي ، وعلاقته بوالديه  وأسرته من صعيد مصر " سوهاج " وبزملائه في الوسط الفني،، وعن الشخصيات التي قدمها بالسينما والدراما التليفزيونية

كما يحل بالحلقة الدكتور طارق حبيب وهو الدكتور المعالج لطارق ليشرح حالته الصحية وما الم به نتيجة المرض

بالإضافة إلى العديد من الأسرار والكواليس في حياته الفنية والمهنية.

يذاع واحد من الناس غدا الاثنين في العاشرة مساء .. قناة الحياة

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