برلماني : ما يحدث في قطاع غزة محاولة لإخضاع مصر للمخطط الاستعماري

أكد النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن هناك أزمة اقتصادية عالمية وفي مصر بسبب الأحداث العالمية والإقليمية.

وقال “ عبد العال” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن حزب التجمع الحزب الوحيد في مصر الذي حصل على تأييد الحزب وطالبناه بالترشح هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع عبد العال، أن حزب التجمع عمره يصل لخمسين عاماً ومنذ نشأة الحزب وكنا معارضين لكافة الرؤساء حتى جاء الرئيس السيسي وأيدناه وطالبناه بالترشح لقيادة الدولة المصرية.

واستطرد رئيس حزب التجمع ، أن هناك العديد من الدول العربية تشهد صراعات داخلية مثل السودان وليبيا وغيرها، مردفا أن ما يحدث في قطاع غزة ليس الهدف منه تصفية حماس ولكن الهدف منه هو إحراج الدولة المصرية ومحاولة إضعافها.

حول أزمة ارتفاع السكر التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية أشار النائب سيد عبد العال قائلا: إن مصر تشهد أزمة غير مسبوقة في السكر وخير دليل على هذا حديث وزير التموين عن الأزمة وأن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو بعمل تسعيرة جبرية للسكر لمنه زيادة سعره بالصورة التي وصلت اليها الفترة الحالية.

واستطرد عبد العال، أن ما يحدث في قطاع غزة محاولة لإخضاع مصر للمخطط الاستعماري وهو تقسيم المنطقة وتقسيم مصر وعدم مقدرتها على اتخاذ أي قرار.