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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة،  بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .
وقد 

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10516 طن تشمل : 280 طن كحول و 7082 طن يوريا و 2569 طن رمل و 585 طن كلينكر .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56399 طن تشمل : 12711 طن خردة و 1872 طن حديد و 8389 طن فول صويا و 6900 طن بضائع متنوعة و 4210 طن زيت و 9500 طن قمح و 12649 طن ذرة  و 168 طن خشب زان .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1483 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 131 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5220 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 107222 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372100 طنًا .


كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3884 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4459 شاحنة .

دمياط البضائع العامة الترانزيت الحبوب والغلال الحاويات الشاحنات

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