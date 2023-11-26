أردوغان: تركيا وإيران تبذلان جهوداً من أجل وقف إطلاق النار الدائم في غزة

اتفقت تركيا وإيران على مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أعلن مكتب الرئيس التركي، اليوم الأحد، بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضاف بيان مكتب الرئيس التركي، أن الجانبين ناقشا الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على قطاع غزة والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة وجود موقف موحد للعالم الإسلامي، وخاصة تركيا وإيران، ضد الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وقال أردوغان، إن “إيران وتركيا ستواصلان الجهود المشتركة لجعل الهدنة دائمة وتحقيق السلام الدائم”.

وإلى جانب ذلك، تم بحث الاستعدادات لزيارة رئيسي إلى تركيا في المستقبل القريب.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في 22 نوفمبر، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لمدة أربعة أيام في قطاع غزة من خلال وساطة مصر وقطر.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا دون سن 19 عاما من المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وطفلا دون سن 19 عاما من السجون الإسرائيلية.