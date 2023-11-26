ميمي جمال تنعى طارق عبدالعزيز: كان خلوق وحنين وأسلوبه جميل مع زملائه

نعت الفنانة ميمي جمال، الفنان طارق عبدالعزيز الذي وافته المنية اليوم، قائلة: «ربنا يرحمه ويحسن إليه، كان إنسانا طيبا وخلوقا وحنين».



وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «كان إنسان وذوق وأخلاق وطيبة وأدب وكان فنانا بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، ربنا يرحمه ويحسن إليه».

وتابع: «أخلاقه كانت عالية، وأسلوبه مع زملائه كان جميلا وبسيطا، تعاونت معه في مسلسل بقينا اتنين، وشاركت معه في التصوير منذ أسبوع فقط، وكان موجودا معنا وشريف منير، وكان يمزح معنا ويضحك ويمرح كثيرا، فقد كان إنسانا جميلا».

وأكد: «سمعت أنه أصيب بأزمة صحية وخضع لقسطرة، ثم تعافى، ولكن هذه المرة أراد الله أن يسترد وديعته، أنا حزينة جدا على وفاته.. ولما سمعت الخبر قلبي وجعني».