السفير الإسرائيلي بأمريكا: تمديد الهدنة مشروط بإفراج حماس عن رهائن جدد

قال السفير الإسرائيلي لدي أمريكا، مايكل هرتسوج، اليوم الأحد، إن تمديد الهدنة مشروط بقدرة حركة حماس الفلسطينية على إطلاق سراح المزيد من الرهائن، حسبما أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداده لتمديد الهدنة مقابل الإفراج عن 10 رهائن يوميا.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، علق نتنياهو على إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن، قائلا: "لقد أعدنا الليلة مجموعة أخرى من المختطفين.. أطفال ونساء، ونحن متأثرون في أعماق قلوبنا، عند مشاهدة لم شمل العائلات”.

وأضاف نتنياهو: لقد تحدثت مع الرئيس بايدن.. وقلت له إننا سنستأنف الحرب بكل قوة على غزة بعد انتهاء الهدنة لتحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس، وضمان عدم عودة غزة إلى ما كانت عليه، وبالطبع إطلاق سراح جميع المختطفين.. أنا مقتنع بأننا سننجح في هذه المهمة، لأنه ليس لدينا خيار آخر”.