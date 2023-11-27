أسرع SSD في العالم.. وطفرة في خدمات الأمن السيبراني.. أبرز فعاليات Cairo ICT في نسخته الـ 27

على مدار سنوات كثيرة، استطاع وبجدارة مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات، Cairo ICT أن يقدم للشركات المصرية العملاقة والناشئة، وأيضا الشركات الأجنبية فرصة للدخول في السوق المصرية والتي تعد أحد أهم أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، لتقديم منتجاتها وكذلك الاستفادة لتحقيق متطلبات السوق.

وفي نسخته الـ 27، رصد موقع صدى البلد الإخباري أهم ما قدمته الشركات المصرية والأجنبية في معرض Cairo ICT '23 وذلك خلال فترة انعقاده من 19 إلى 22 نوفمبر.

شركة Lexar

وقال فيصل عبيدة، المدير الإقليمي للشركة بالشرق الأوسط وأفريقيا خلال مشاركتهم للمرة الثانية في المعرض إن السوق المصري استطاع استيعاب منتجات الشركة بشكل إيجابي، مما شجع على إطلاق حوالي 4 أو 5 منتجات جديدة هذا العام من بينها أسرع SSD في العالم.

هواوي

وتحدث المهندس مدحت محمود، مسئول قطاع التحول الرقمي في هواوي مصر وشمال أفريقيا، عن الشركة تقدم جزء مختلف في معرض Cairo ICT هذا العام، وهو دمج الذكاء الاصطناعي في التقنيات والخدمات المختلفة لدوره في النمو وتعزيز الاقتصاد.

وتابع “محمود” عن الجزء الآخر والذي لا يقل أهمية عن دمج الذكاء الاصطناعي هو إشراك الشركات الأخرى من أجل تحقيق متطلبات السوق المصري، حيث أن دور “هواوي” يتمثل في تقديم التقنيات والمعرفة للشركات المصرية لتحسين القدرة على لتحسين التقنيات وأيضا تحسين القدرة التنافسية.

شركة Cyshield

وأوضح بيشوي وصفي، مدير أمن المعلومات بـ Cyshield أن الشركة لا تقدم فقط خدمات الأمن السيراني وإنما تقدم خدمات التحول الرقمي بما فيها خدمات خاصة بالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، كما تساهم في توفيرها سواء للقطاع الحكومي أو الاستثماري.

وازن

وقال سامي العتيبي، مؤسس شركة وازن إن الشركة تقدم خدماتها لقطاع الأعمال من الحلول المحاسبية، وأجهزة المدفوعات، وأجهزة “ الكاشير”، وأيضا برمجيات إدارة المخزون وشئون الموظفين.

وأكد العتيبي على أن السوق المصري واعد ومتقدم وطموح، مضيفًا أن "وازن" تسعى لتقديم الفاتورة الإلكترونية، تماشيًا مع قرارات الحكومة المصرية، مشددًا على سعى الشركة إلى تطوير العمل التجاري.

شركة أريبا areeba

وأعرب شادي داغر، مدير شركة "areeba" بمصر عن سعادته للمشاركة للمرة الأولى بمعرض Cairo ICT، لكونها فرصة كبيرة لتقديم الشركة إلى قطاع الخدمات البنكية والهيئات الحكومية وأيضا الشركات الأخرى التي تتداخل أعمالها مع قطاع خدمات الدفع الإلكتروني.

سيليكون 21

وتحدث أحمد حسن، المدير التسويقي للشركة عن أبرز خدمات الشركة والتي تتمثل في خدمات التأمين على الشبكات والمواقع الإلكترونية والبيانات، والذي بدوره يستطيع أن يخدم القطاعات المالية والحكومية، مؤكدًا على أن الشركة استطاعت أن تتطور بسرعة كبيرة لمجابهة ما يحدث من هجمات إلكترونية عالمية من خلال الشراكة مع موردين متخصص في الأمن السيبراني لتشفير البيانات وحمايتها.

ضامن للمدفوعات الإلكترونية

وقال الدكتور تامر الحسيني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة إن الأنظمة التي تعمل بها الشركة كلها بأيادي مهندسين مصريين، وبالتبعية تقدم خدماتها للسوق المصري، وأيضا لها بُعد مجتمعي، وتساعد الكثير من العملاء المصريين من تسديد مصاريفها ودفع حساباتها بشكل إلكتروني ميسر.

وأضاف الحسيني أن عدد المعاملات اليومية التي تتم على الأنظمة الخاصة بالشركة بلغت حوالي 600 ألف، كما يصل عد الخدمات التي تقدمها الشركة حوالي 600 خدمة، كما تحدث عن إطلاق التطبيق الخاص بالشركة والموجه للمستهلكين.

شركة e-finance

وصرح هاني موسى، رئيس قطاع رئيس تطوير قطاع الأعمال للاستثمارات المالية والرقمية بالشركة، أنه إلى جانب المشروعات العملاقة التي تم تقديمها مع الدولة تسعى "e-finance" للتوسع خارج مصر، حيث تم تأسيس أول فرع للشركة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنه بدءًا من العام القادم سيقوم هذا الفرع بتقديم خدماته والتواجد بشكل قوي في السوق السعودية.