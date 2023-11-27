قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين وتعتقل 3 فلسطينيين

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين وتداهم عددًا من منازل المواطنين.

وأكدت أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عز الدين رياض حمامرة، عبدالعزيز نمر شقيقات، وساهر سمير أبو عون.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن وقوع اشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الأخيرة مخيم عقبة جبر بـ أريحا في الضفة الغربية.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإنه تم سماع دوي انفجار كبير في مخيم عقبة جبر بـ أريحا بالتزامن مع حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل.

كما أضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات الاحتلال منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى مخيم عقبة جبر في أريحا بعد أنباء عن إصابة بالرصاص.

كما أشارت مصادر صحفية، أن المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بـ أريحا وتخوض معها اشتباكات عنيفة.