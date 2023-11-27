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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 27-11-2023

صدى البلد

 

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023.

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

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أسعار الدواجن اليوم
 


سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 62 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء  60 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ما بين 78 و 80 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 115 و 116 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 118 و 119 جنيها للكرتونة، والبلدي 137 و 138 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و 31 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 15 و 16 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 7.5 و 8.5 جنيها.  



 

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