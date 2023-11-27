أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 27-11-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023.
أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:
أسعار الدواجن اليوم
سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 62 جنيها للكيلو.
وسعر أمهات الدواجن البيضاء 60 جنيهًا للكيلو.
والدواجن الساسو ما بين 78 و 80 جنيها للكيلو.
أسعار البيض اليوم
و تراوح سعر البيض الأبيض بين 115 و 116 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 118 و 119 جنيها للكرتونة، والبلدي 137 و 138 جنيها للكرتونة.
أسعار الكتاكيت
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و 31 جنيها.
والكتكوت “ساسو” بين 15 و 16 جنيها، والكتكوت.
البلدي الحر بين 7.5 و 8.5 جنيها.