أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 27-11-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم





سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 62 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 60 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ما بين 78 و 80 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 115 و 116 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 118 و 119 جنيها للكرتونة، والبلدي 137 و 138 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و 31 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 15 و 16 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 7.5 و 8.5 جنيها.





