هل لو عملت سكرين شوت لحد على فيسبوك هيعرف.. اعرف الحقيقة

هل يرسل Messenger تنبيهًا عند قيام شخص ما بأخذ لقطة شاشة؟

لا يقوم Facebook Messenger بإخطار الطرف الآخر (أو الأطراف) عند قيامك بأخذ لقطة شاشة أو إجراء تسجيل للشاشة لمحادثة ومع ذلك، سيعلم التطبيق المستخدم إذا قمت بلقطة شاشة لـ "محادثة سرية".

في المحادثة السرية، يقوم Messenger بتشفير رسائلك ومكالماتك بمجرد إرسالها. يتم فك تشفير المحتويات فقط على هاتف المستلم. هذا يضمن عدم تمكن أي شخص من الوصول إلى محتويات الدردشة - حتى Meta - بدون الوصول الفعلي إليك أو إلى هاتف المستلم.

لبدء محادثة سرية ، افتح القائمة داخل محادثة موجودة واختر "Go to Secret Conversation".

كيفية التحقق مما إذا قام شخص ما بأخذ لقطة شاشة لدردشاتك السرية

لتعلم ما إذا كان شخص ما قد أخذ لقطة شاشة لمحادثتك السرية ، قم أولاً بتشغيل Facebook Messenger على هاتفك وانتقل إلى الدردشة السرية.

إذا قام أحد الطرفين بالتقاط لقطة شاشة ، فسترى رسالة حول ذلك.

في لقطة الشاشة التالية ، يمكنك رؤية أن المستخدم قد التقط لقطة شاشة في المحادثة.

في كل مرة يقوم فيها شخص ما بأخذ لقطة شاشة في هذه الدردشات السرية ، يقوم Messenger بإخطار جميع الأطراف بذلك.

هل يمكنك منع سكرين شوت في دردشات Messenger الخاصة بك؟

لا ، لا يمكنك منع الأشخاص من أخذ لقطات شاشة في دردشات Messenger الخاصة بك. ومع ذلك ، يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما قد التقط لقطة شاشة للدردشة السرية على النحو الوارد أعلاه. لذلك ، لا داعي للقلق بشأن قيام الآخرين بأخذ لقطات شاشة دون علمك ، ولكن ينطبق ذلك أيضًا إذا كنت تحاول أخذ لقطات شاشة بنفسك